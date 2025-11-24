गुजराती फिल्म और म्यूज़िकल लव स्टोरी ‘आववा दे’ के गीत मचा रहे हैं धूम

लोकतेज WhatsApp channel
सूरत (गुजरात) [भारत], नवंबर 24: गांगाणी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले और जितेन्द्र जानी फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत म्यूज़िकल यूथ लव स्टोरी ‘आववा दे’ इन दिनों गुजराती फिल्म जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है।

राइटर-डायरेक्टर निहार ठक्कर द्वारा बनाई गई इस अर्बन रोमांटिक फिल्म में परीक्षित तमालिया और कुंपल पटेल मुख्य कलाकारों के रूप में सराहना प्राप्त कर रहे हैं। सूरत में जैसे ही इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसके गानों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है।

परीक्षित–कुंपल की रोमांटिक कैमिस्ट्री और निहार ठक्कर का संगीतमय निर्देशन चर्चा में, दर्शन झवेरी का संगीत, कीर्तिदान और जिगरदान गढ़वी द्वारा गाए गाने सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग

फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसकी पहली झलक ही दर्शकों को दिल छू लेने वाले दृश्यों के साथ बांध लेती है। ट्रेलर में जैमिन पंचमतिया (परीक्षित) रंगीन मिजाज वाला, स्वतंत्र सोच रखने वाला और संगीत में जीने वाला युवा सिंगर।

दूसरी तरफ जानवी देसाई (कुंपल पटेल) के रूप में एक सरल, आत्मविश्वासी और गांधी नगर से एमबीए की हुई युवती नजर आती है। दोनों के बीच पनपती भावनाओं की धुन और प्यार का धीमा सफर ट्रेलर की खासियत बन जाता है।

फिल्म का सेंट्रल डायलॉग— “When love finds you, you don’t stop it – you say Aavaa De!”
अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।

निर्माताओं ने ट्रेलर रिलीज करते समय लिखा कि यह फिल्म दर्शकों को हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और प्यार को एक नए अंदाज़ में महसूस करवाएगी।
फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका संगीत है। दर्शन झवेरी द्वारा तैयार किया गया म्यूज़िक और कीर्तिदान व जिगरदान गढ़वी की मधुर आवाज़ में गाए गए गीत रिलीज होते ही युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गए हैं।

यूट्यूब और रील्स पर ये गाने लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। इसके साथ ही आमिर मीर का चौथा गीत भी रिलीज हो चुका है, और माना जा रहा है कि यह भी युवाओं के लिए नया सेंसेशन बनेगा।

परीक्षित–कुंपल के साथ फिल्म में हेमंत खेर, सोनाली देसाई, कमल जोशी, अर्चन त्रिवेदी और लिनेेश फणसे सहित कई कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म का सह-निर्माण जितेन्द्र जानी और रमा जानी ने किया है।

गुजराती सिनेमा की सबसे बड़ी म्यूज़िकल लव स्टोरी के रूप में प्रस्तुत की जा रही ‘आववा दे’ 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। प्यार, संगीत और भावनाओं से भरी यह यात्रा दर्शकों के दिल को कितना जीत पाएगी, इसका इंतजार अब और बढ़ता जा रहा है।

