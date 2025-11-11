हॉस्पिटैलिटी जगत में नई ऊँचाई: सौवाग्य मोहापात्रा डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित

भुवनेश्वर (ओडिशा), नवंबर 11: हॉस्पिटैलिटी जगत के लिए गर्व का क्षण है, जब श्री सौवाग्य मोहापात्रा, जो एटमॉस्फियर कोर में भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, को आईसीएफएआई (ICFAI) यूनिवर्सिटी, गंगटोक द्वारा हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (Ph.D.) की उपाधि दी गई है।

यह सम्मान उनके लंबे समय से चले आ रहे समर्पण, नवाचार और नेतृत्व को सराहता है, जिसने आधुनिक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई दिशा दी है।

श्री मोहापात्रा का करियर 30 से अधिक वर्षों का रहा है, जो जुनून और मेहनत का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपना सफर द ओबेरॉय ग्रुप से शुरू किया और बाद में मेफेयर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स से जुड़े, जहाँ उन्होंने मैनेजर ऑपरेशंस से लेकर एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक का सफर अपनी मेहनत और दृष्टि के दम पर तय किया। उनके नेतृत्व में मेफेयर ने बड़ी सफलता हासिल की और भारत के प्रमुख लग्ज़री हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स में शामिल हुआ।

आज, एटमॉस्फियर कोर के भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, श्री मोहापात्रा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कंपनी के विस्तार की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। उनका नेतृत्व एटमॉस्फियर कोर के उस मूल विचार को दर्शाता है जो “दिल से सेवा और सच्चे अतिथि अनुभव” पर आधारित है।

इस उपलब्धि पर एटमॉस्फियर ग्रुप के सह-संस्थापक और समूह प्रबंध निदेशक श्री सलील पाणिग्रही ने कहा, “डॉ. सौवाग्य मोहापात्रा को मिला यह सम्मान पूरी तरह से योग्य है। उनका अनुभव और विज़न हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।

यह सम्मान न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि का जश्न है, बल्कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बेहतर बनाने में उनके जीवनभर के योगदान की पहचान भी है। हमें गर्व है कि हमारे पास दक्षिण एशिया में हमारी ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाले इतने जुनूनी और दूरदर्शी लीडर हैं।”

अपनी खुशी और आभार व्यक्त करते हुए श्री सौवाग्य मोहापात्रा ने कहा,“आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी, गंगटोक से यह सम्मान पाकर मैं बेहद सम्मानित और भावुक महसूस कर रहा हूँ। मैं विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म क्षेत्र में मेरे काम को सराहा। यह सम्मान मुझे आगे भी सीखते रहने, नए लोगों को मार्गदर्शन देने और इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है, जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है।”

पिछले तीन दशकों से, श्री मोहापात्रा हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म से जुड़ी कई संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं और इस क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण के लिए लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। उनकी यह डॉक्टरेट डिग्री सिर्फ एक शैक्षणिक उपलब्धि नहीं, बल्कि उत्कृष्टता, सीखने और सेवा के प्रति उनके लंबे समर्पण का प्रतीक है।

एटमॉस्फियर कोर के बारे में:

एटमॉस्फियर कोर- एक अग्रणी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप है, जो अपनी फिलॉसफी “जॉय ऑफ गिविंग”— यानी व्यक्तिगत सेवा और दिल से जुड़ाव के ज़रिए खुशियों से भरे अनुभव देने के लिए जाना जाता है। कंपनी के पास मालदीव में कई पुरस्कार-विजेता रिसॉर्ट्स और लग्ज़री ब्रांड्स हैं, और अब यह भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान में भी अपने नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रही है, जो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी के अनुभव को एक नई परिभाषा दे रहे हैं।

वर्तमान में समूह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। हर नया प्रोजेक्ट एटमॉस्फियर कोर के उस मिशन को दर्शाता है, जो सस्टेनेबिलिटी (सतत विकास), संस्कृति की असलियत और उत्कृष्टता को एक साथ जोड़कर ऐसे अनुभव बनाना चाहता है जो ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी में नए मानक स्थापित करें।