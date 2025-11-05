'वीणा माँ के सुरों की शाम, एक पेड़ लगाओ माँ के नाम' का संगीतमय कार्यक्रम में श्रोताओं ने लिया आनंद

जयपुर (राजस्थान), नवंबर 4: “एक पेड़ माँ के नाम” पर वीणा माँ म्यूजिक के बैनर तले जवाहर कला केंद्र, जयपुर में 2 नवंबर 2025, रविवार को रंगायन सभागार में वीणा माँ म्यूजिक सीज़न-2 की ओर से एक भव्य म्यूजिक प्रोग्राम आयोजित किया गया।

संस्था के निदेशक रितेश श्रीवास्तव और संस्थापक प्रशंसा श्रीवास्तव ने बताया कि “जैसे कि हम सभी जानते हैं, पेड़, पौधे और समग्र प्रकृति ही संगीत की प्रथम सीढ़ी हैं। इसी उद्देश्य के साथ, हम सभी मिलकर अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ को इंगित करना चाहते हैं। यह सरल कार्य दोहरा उद्देश्य पूरा करता है — जीवन के पोषण में माताओं की भूमिका का सम्मान और पृथ्वी के स्वास्थ्य में योगदान।”

पेड़ हमारे जीवनदायी होते हैं, और एक माँ की तरह वे अगली पीढ़ी को पोषण, सुरक्षा और भविष्य प्रदान करते हैं। इसी पहल के माध्यम से इस सुनहरी शाम को यादगार बनाया गया।

इसमें मुख्य अतिथि उद्योगपति महेश शर्मा, अति विशिष्ट अतिथि उद्योगपति अतुल कुमार गुप्ता और राकेश पालीवाल (भीलवाड़ा, समाज सेवक) उपस्थित रहे।

साथ में सम्मानित अतिथि उस्ताद एच. नफीसद्दीन ख़ान डागर, उस्ताद एच. अनीसद्दीन ख़ान डागर, राधेश्याम गुप्ता (समाजसेवी), संगीत थोमस, राजेन्द्र पोरवाल, और मिस प्रमिला बेदी (मिस इंडिया युनिक)। जयपुर की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी और क्लब मेंबर्स भी मौजूद रहे।

इस आयोजन ने न केवल पुरानी पीढ़ी को उनकी यादों से जोड़ा, बल्कि युवाओं को संगीत की विरासत से परिचित कराया। इस विशेष संध्या में बॉलीवुड के सुनहरे गानों के माध्यम से “एक पेड़ माँ के नाम” कार्यक्रम को अपने गीतों से हरा-भरा किया गया, जहाँ हर उम्र के दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी।

डागर ब्रदर्स ने सिंगर्स को भरपूर आशीर्वाद दिया और 101 पौधों का वितरण किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व गणेश वंदना से हुआ। गौरी सक्सेना ने गणेश वंदना की नृत्य प्रस्तुति दी। इसमें संस्था के वरिष्ठ अध्यक्ष चेतन स्वरूप श्रीवास्तव और सह-निदेशक राजीव श्रीवास्तव, साथ ही जयपुर की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी एवं क्लब मेंबर्स मौजूद रहे।

कार्यक्रम में नई पीढ़ी के 16 वर्षीय गायकों तनिष्क और वान्या ने अपने गीत “पीहू बोले” से वाहवाही लूटी, वहीं 80 वर्षीय देवेन सिन्हा ने अपने गाने से समां बांध दिया। कार्यक्रम का संचालन डा. निशा माथुर द्वारा किया गया। युगल संगीत ने इस शाम को और भी मनमोहक बना दिया।

संगीत प्रस्तुतकर्ता:

वर्णिता माथुर, राजीव श्रीवास्तव, देवेन सिन्हा, वंदना माथुर, सुमित माथुर, शैलेंद्र माथुर, राजेश भटनागर, अर्चना भटनागर, विकास असोपा, मीना सक्सेना, हर्ष सक्सेना, मनीष माथुर, मुकेश सक्सेना, निशा राव, मनोज सक्सेना, कविता सक्सेना, रवीन्द्र शर्मा, महीमा सक्सेना, रणवीर सिंह, किशोर क्षत्रिय, मधु माथुर, सुनील दत्त माथुर, नीत सिन्हा, अक्क्षा श्रीवास्तव, वान्या श्रीवास्तव, तनिष्क श्रीवास्तव, संजय सक्सेना, रश्मि श्रीवास्तव, शेखर श्रीवास्तव, सपना श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, परेश श्रीवास्तव, प्रीति श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, मनीषा श्रीवास्तव, जितेंद्र जौहरी, उमा श्रीवास्तव, तेज प्रकाश माथुर, मोनिका माथुर, अतुल श्रीवास्तव, हंसा श्रीवास्तव, कमलेश उपाध्याय, गजेन्द्र सोनी, प्रशंसा श्रीवास्तव, रितेश श्रीवास्तव।

विशेष सहयोग:

रजनी श्री बेदी, मुकेश सक्सेना, भानु भारद्वाज, संजय सक्सेना, पूनम संजुदा, परेश, प्रीति, वैशाली, अर्पणा, सुधीर, शेखर, सपना, पारूल, प्रवीण।

“वीणा माँ म्यूजिक” युगल गीत सूची – 2 नवंबर 2025

1. गौरी सक्सेना – गणेश वंदना

2. सुनील दत्त जी / मधु जी – मेरा प्यार भी तू है

3. निशा जी / मुकेश जी – जिहाले मस्ती बेचारा दिल है

4. उमा जी / ईश्वर जी – ऐक्सिडेंट हो गया रपा-रपा

5. सपना जी / अजय जी – तुम आ गये हो नूर आ गया है

6. नीतू जी / जितेन्द्र जी – मेरे हाथों में पहना कर चूड़ियां

7. अकशा जी / किशोर जी – कब तक चुप बैठे

8. श्री शैलेंद्र माथुर जी – मेरी तम्मानाओं की तक़दीर तुम संवार दो

9. प्रीति जी / परेश जी – क्या यही प्यार है

10. मोनिका जी / तेज प्रकाश जी – नैनों में सपना, सपने में सजना

11. कविता जी / मनोज जी – इस जहाँ की नहीं तुम्हारी आँखें

12. हंसा जी / अतुल जी – ये दिल उसे दो जो जान दे दे

13. महीमा जी / रणवीर जी – चुरा के दिल मेरा

14. वान्या जी / तनिष्क जी – पीहू बोले पीहू बोले

15. देवेंद्र सिन्हा जी – जवानियाँ ये मस्त-मस्त बिन पिए

16. रश्मि जी / संजय जी – मैं तेरे प्यार में पागल

17. अक्शा जी / राजीव जी – कौन दिशा में ले के चला रे

18. वंदना जी / सुमित जी – हटा सावन की घटा

19. सपना जी / शेखर जी – हवा के साथ-साथ

20. अर्चना जी / राजेश जी – दिल की ये आरज़ू

21. प्रशंसा जी / रितेश जी – जिम्मी जिम्मी आजा आजा

22. कमलेश जी / गजेन्द्र जी – काली तेरी चोटी

23. मीना जी / हर्ष जी – मिलने की तुम कोशिश करना

24. उमा जी / रविन्द्र जी – कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ

25. वर्णिता जी / मनीष जी – शायद मेरी शादी का ख्याल

26. वंदना जैमिनी जी / मुकेश जी – ज़रा सा झूम लूँ मैं

27. महीमा जी / किशोर जी – प्यार से दिल पर मार दे गोली

28. मनीषा जी / मनीष जी – आपकी आँखों में कुछ महके हुए से ख़्वाब हैं

29. मनीष / राजीव / रितेश / परेश – सूरज कब दूर किरण से