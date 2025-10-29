लोकतेज WhatsApp channel
On
Fashion Model Arya कौन हैं? Vogue फीचर्स से लेकर FMA ब्रांड की सफलता तक

मुंबई, 27 अक्टूबर 2025:  भारतीय फैशन इंडस्ट्री में एक नया नाम तेजी से चर्चा में है – आर्यवीर कुमार, जिन्हें फैशन और सोशल मीडिया जगत में ‘Arya’ के नाम से जाना जाता है। 30 वर्षीय फैशन मॉडल और उद्यमी, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1992 को हरियाणा के पानीपत में हुआ, अब मुंबई में रहते हैं और फैशन, व्यवसाय और सामाजिक पहल में सक्रिय हैं।

Arya ने FMA फैशन ब्रांड और FMA स्विमिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना की है और प्रतिष्ठित Vogue Magazine में फीचर होकर भारतीय पुरुष मॉडलिंग में नया मानक स्थापित किया है।

सामाजिक पहल और जिम्मेदारी
फैशन और व्यवसाय में सफलता के अलावा, Arya समाज के लिए सक्रिय योगदान देते हैं:
स्विमिंग को जीवन कौशल के रूप में बढ़ावा देना, खासकर जरूरतमंद बच्चों के लिए।
पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग।
हाल ही में अपनी मैनेजर की मां की गंभीर बीमारी में आर्थिक मदद और सहारा प्रदान करना।
इन पहलों ने उन्हें केवल ग्लैमर इंडस्ट्री का चेहरा नहीं, बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान भी बनाया है।
करियर की चुनौतियाँ और सफलता

Arya का फैशन करियर चुनौतियों से भरा रहा है। शुरुआती असफलताओं और रिजेक्शन्स ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने अपनी मेहनत, कौशल और रचनात्मकता से इंडस्ट्री में पहचान बनाई।

“सफ़र का आनंद लें, हर अनुभव से सीखें और कभी भी विकास करना बंद न करें।” – Arya

भविष्य की योजनाएँ

Arya का उद्देश्य फैशन, स्विमिंग और सामाजिक पहल को जोड़कर बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रभाव डालना है।
●     कोलैबोरेटिव फैशन प्रोजेक्ट्स
●     चैरिटी और सामाजिक इवेंट्स
●     जागरूकता अभियान
●     इन पहलुओं से उनका ब्रांड और करियर दोनों ही नई ऊँचाइयों तक पहुंचेंगे।

Arya के बारे में

Arya का जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। पानीपत के एक छोटे से गाँव से मुंबई तक का सफर आसान नहीं था। एक्टर बनने के सपने के साथ जब उन्होंने मुंबई कदम रखा, तो शुरुआती 20 दिन उन्होंने कुली का काम किया। पुलिस की प्रताड़ना भी झेली, मगर हार नहीं मानी।

इस दौरान उन्हें धर्मपाल, जो अभिनेता संजय दत्त के यहाँ कुक थे, से मदद मिली। उन्होंने Arya को हिम्मत दी और इंडस्ट्री से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। रोज़ 100 रुपये देकर उन्हें ऑडिशन तक पहुँचने में मदद की। धीरे-धीरे उन्होंने धारावाहिकों और प्रिंट शूट्स से पहचान बनानी शुरू की।

फिर Arya ने हरियाणा लौटकर “हरियाणा राइस ब्रांड” शुरू किया, जिसने उन्हें आर्थिक मजबूती दी। इसके बावजूद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी नहीं बनाई। आज वे फैशन और हेल्थ से जुड़ी तीन मैगज़ीन के कवर पर दिखाई दे रहे है |

Arya कहते हैं, “यूँ ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से, उसकी चाल धीमी थी लेकिन वो चलता रहा। अगर लगातार चलते रहो, तो सफलता निश्चित है।”
अस्वीकरण: ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और प्रकाशन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

