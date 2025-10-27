'भारत का खेल, भारत का सोलर' — Navitas Solar और Puneri Paltan ने मनाया स्वच्छ ऊर्जा संगम

नई दिल्ली, अक्टूबर 16: द क्लैरिजेस में कल शाम ऊर्जा से भरपूर माहौल देखने को मिला, जब नवितास सोलर, भारत की अग्रणी सोलर पैनल निर्माता कंपनी ने स्वच्छ ऊर्जा और भारत के खेल जगत को एक मंच पर जोड़ा।

यह एक्सक्लूसिव Navitas Solar x Puneri Paltan Meet & Greet कार्यक्रम, नवितास सोलर के “सस्टेनेबल एनर्जी से भारत को सशक्त बनाने” के मिशन का जश्न था।

करीब दो घंटे चले इस कार्यक्रम में कंपनी के क्लाइंट्स, पार्टनर्स, मीडिया और खेल प्रेमियों ने भाग लिया। सभी ने मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा और खेल उत्कृष्टता के इस ऊर्जावान संगम का उत्सव मनाया।

नवितास सोलर की प्रेरक यात्रा

शाम की शुरुआत एक मुख्य संबोधन से हुई, जहां नवितास सोलर के प्रतिनिधियों ने कंपनी की 12 वर्षों से अधिक की प्रेरक यात्रा साझा की।

पिछले एक दशक से अधिक समय में, नवितास सोलर ने लगातार मेहनत और नवाचार के बल पर “भारत का सोलर” कहलाने का गौरव अर्जित किया है — एक ऐसा नाम जो गुणवत्ता, नवाचार और भरोसे का प्रतीक बन चुका है।

साझेदारी जो प्रेरणा बनेगी

सत्र के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि पुणेरी पलटन के साथ यह साझेदारी केवल एक व्यावसायिक संबंध नहीं है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी, नवाचार और उत्कृष्ट प्रदर्शन को बढ़ावा देने का साझा प्रयास है। यह सहयोग भारत के खेल समुदाय के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम भी है।

नेतृत्व की दृष्टि

नवितास सोलर के निदेशक श्री अंकित सिंघानिया और श्री विनीत मित्तल ने बताया कि इस तरह की साझेदारियाँ कंपनी के उस विज़न को मजबूत करती हैं, जिसके तहत नवितास सोलर एक सस्टेनेबल और ऊर्जा-आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत है।

खिलाड़ियों के साथ प्रेरक संवाद

कार्यक्रम में एक इंटरएक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र भी हुआ, जिसमें पुणेरी पलटन के खिलाड़ियों ने दर्शकों से बातचीत की।

उन्होंने अपने खेल अनुभव, मानसिक मजबूती और सौर ऊर्जा की निरंतरता के बीच समानता पर चर्चा की — एक ऐसा क्षण जिसने सभी को प्रेरित किया।

ऊर्जा और उत्साह का संगम

उपस्थित क्लाइंट्स और पार्टनर्स ने नवितास सोलर की गुणवत्ता और भरोसेमंद समाधानों की सराहना की। पूरा माहौल ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ था — फैन इंटरेक्शन, फोटो सेशन और सोशल मीडिया कंटेंट मोमेंट्स ने शाम को और भी खास बना दिया।

भारत का खेल, भारत का सोलर

कार्यक्रम के अंत में नवितास सोलर की लीडरशिप टीम मंच पर पुणेरी पलटन के खिलाड़ियों के साथ फोटो के लिए शामिल हुई — जो स्वच्छ ऊर्जा और भारतीय खेल भावना के एकजुट होने का प्रतीक था।

जैसे ही यह क्षण आया, पूरा हॉल एक स्वर में गूंज उठा — “भारत का खेल, भारत का सोलर – पुणेरी पलटन और नवितास सोलर!”

यह नारा पूरे कार्यक्रम की भावना को बखूबी दर्शाता है — ऊर्जा, उद्देश्य और प्रगति का ऐसा संगम, जो भारत को मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह रोशन करता रहेगा।