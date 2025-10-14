Thunder Films को मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा साइबर जनजागरूकता मुहिम के लिए विशेष प्रशंसा

मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], 14 अक्टूबर: Thunder Films, जिसका नेतृत्व विनिकेत कांबले कर रहे हैं, को महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा महाराष्ट्र साइबर की जनजागरूकता पहलों में उनके सृजनात्मक योगदान के लिए विशेष प्रशंसा प्राप्त हुई है।

पिछले एक वर्ष में, Thunder Films ने महाराष्ट्र साइबर के लिए सम्पूर्ण क्रिएटिव, प्रमोशनल और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी संभाली — जिसमें सोशल मीडिया प्रबंधन, आउटडोर होर्डिंग्स, जनजागरूकता फिल्में और मल्टी-प्लैटफॉर्म अभियानों का समावेश रहा।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ‘Dial 1945’ हेल्पलाइन के उपयोग को प्रोत्साहित करना था — जिसे महाराष्ट्र साइबर ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं में त्वरित सहायता हेतु शुरू किया है।

अभियान की यात्रा

विनिकेत कांबले के सृजनात्मक नेतृत्व में यह पहल एक राज्यव्यापी आंदोलन में परिवर्तित हो गई — जिसने महानगरों से लेकर ग्रामीण महाराष्ट्र तक हर वर्ग के लोगों तक पहुँच बनाई।

पिछले एक वर्ष में Thunder Films ने प्रभावशाली कहानी कहने की कला, सशक्त दृश्य प्रस्तुति और आम जनता से जुड़ने वाले संवादों के माध्यम से साइबर जनजागरूकता को जीवंत और आकर्षक बनाया।

संदेश को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, Maharashtra Cyber ने प्रसिद्ध कलाकारों पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, शरद केलकर और अमीषा पटेल को इन जनजागरूकता फिल्मों में शामिल किया — जिससे यह मुहिम और अधिक भावनात्मक, जनसुलभ और प्रभावशाली बन गई।

माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रशंसा

माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दी गई यह प्रशंसा Thunder Films की सृजनात्मक उत्कृष्टता और जनसामाजिक प्रभाव का सम्मान है।

यह सम्मान इस बात को रेखांकित करता है कि उद्देश्यपूर्ण रचनात्मकता और सिनेमाई कहानी कहने की कला समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है — और नागरिकों को जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करती है।

विनिकेत कांबले (संस्थापक, Thunder Films) का वक्तव्य:

“माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से यह प्रशंसा प्राप्त करना मेरे और मेरी टीम के लिए एक बड़ा सम्मान है।

पिछले एक वर्ष में हमारा उद्देश्य था साइबर जागरूकता को सरल, भावनात्मक और हर नागरिक के लिए जुड़ाव भरा बनाना।

पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, शरद केलकर और अमीषा पटेल जैसे अद्भुत कलाकारों की भागीदारी ने इस मुहिम को और गहराई और पहचान दी।

मैं महाराष्ट्र साइबर और एडीजी श्री यशस्वी यादव सर का उनके विश्वास और दूरदर्शिता के लिए दिल से आभारी हूँ।

यह प्रशंसा हमारी पूरी टीम की मेहनत और सार्थक कहानी कहने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।”

Thunder Films के बारे में

Thunder Films, जिसकी स्थापना विनिकेत कांबले ने की है, मुंबई स्थित एक क्रिएटिव और प्रोडक्शन हाउस है जो अपनी सिनेमाई कहानी कहने की शैली और सामाजिक प्रभाव डालने वाले अभियानों के लिए जाना जाता है।

“Crafting Cinematic Stories with Thunder ” इस टैगलाइन के साथ, यह संस्था प्रमुख ब्रांड्स और सरकारी अभियानों के साथ कार्य करते हुए रचनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारी का संगम प्रस्तुत करती है — जिससे समाज में जागरूकता और सकारात्मक बदलाव को प्रेरणा मिलती है।