वेदांता लांजीगढ़ ने ओडिशा स्कूल तीरंदाजी में मचाया धमाल, 12 पदक जीते

लांजीगढ़ [ओडिशा], अक्टूबर 10: भारत के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादक वेदांता एल्युमिनियम ने अपनी जमीनी खेल पहल की एक बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाया है, जब इस कार्यक्रम के युवा तीरंदाजों ने ओडिशा स्कूल तीरंदाजी चैम्पियनशिप में प्रतिष्ठित “ओवरऑल चैम्पियन” का खिताब जीत लिया।

कालाहांडी ज़िले के इन तीरंदाजों ने, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (SGFI) द्वारा सुंदरगढ़ में आयोजित इस प्रतियोगिता में, कुल 8 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया।

वेदांता लांजीगढ़ की प्रमुख स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इनिशिएटिव युवा तीरंदाजों को विशेषज्ञ कोचिंग, विश्वस्तरीय उपकरण और प्रतिस्पर्धात्मक मंच प्रदान करती है, जो वेदांता की स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इन खिलाड़ियों की उपलब्धि न केवल कालाहांडी के युवाओं की अपार क्षमता को उजागर करती है, बल्कि संगठित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के परिवर्तनकारी प्रभाव को भी सिद्ध करती है।

इस सफलता पर टिप्पणी करते हुए, वेदांता एल्युमिना बिजनेस के सीईओ प्रणब कुमार भट्टाचार्य ने कहा, “वेदांता लांजीगढ़ में, हम मानते हैं कि सच्ची प्रगति उन अवसरों से मापी जाती है जो हम अपने समुदायों के लिए निर्मित करते हैं।

हमारे युवा तीरंदाजों की यह असाधारण उपलब्धि यह दर्शाती है कि जमीनी स्तर की पहल किस प्रकार छिपी हुई प्रतिभाओं को उभार सकती है और उन्हें विजेता बना सकती है। हम कालाहांडी के युवाओं को सशक्त बनाने, उनमें आत्मविश्वास जगाने और उत्कृष्टता की राह पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

2018 में आरंभ की गई वेदांता की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इनिशिएटिव वंचित समुदायों से खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें तीरंदाजी और एथलेटिक्स में विशेषज्ञ कोचिंग, उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण और प्रशिक्षण ढांचा उपलब्ध कराती है। इस पहल के तहत राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया जाता है।

अब तक 100 से अधिक युवा तीरंदाज इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, जिन्होंने केवल पिछले वर्ष ही राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 50 से अधिक पदक जीते हैं, जो खेलों के जमीनी विकास के प्रति वेदांता की सतत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।