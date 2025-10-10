लोकतेज WhatsApp channel
उज्जैन में श्री बजरंग सेना द्वारा शरद पूर्णिमा पर भव्य रैली एवं सम्मेलन का आयोजन

उज्जैन, 06 अक्टूबर 2025।महाकाल की पावन भूमि उज्जैन में आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्री बजरंग सेना द्वारा एक भव्य रैली एवं सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और संगठन की एकता एवं शक्ति का परिचय दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हितेश विश्वकर्मा ने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी महेंद्र पाटील एवं संगठन संयोजक विशाल भाई बडगूजर सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस मौके पर मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश प्रजापति, उज्जैन जिला अध्यक्ष श्री संतोष विश्वकर्मा, सिंगरौली जिला अध्यक्ष श्री अभिजीत बेस, हरदा जिला अध्यक्ष श्री राजेश पटेल, गौ रक्षा जिला अध्यक्ष हरदा श्री प्रेम मालवी, गौ रक्षा जिला अध्यक्ष धार श्री शुभम रघुवंशी, गौ रक्षा जिला अध्यक्ष इंदौर श्री सचिन चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजकुमार गुर्जर, प्रदेश सचिव श्री जयंत प्रजापति एवं संभाग अध्यक्ष श्री भागीरथ प्रजापति सहित संगठन की संपूर्ण कार्यकारिणी मौजूद रही।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री निरंजन अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी श्री भागवतानंद गिरी जी महाराज पधारे। उन्होंने श्री बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश विश्वकर्मा  एवं सभी पदाधिकारियों को आशीर्वाद देते हुए समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में निरंतर अग्रसर रहने का आशीर्वाद प्रदान किया।

रैली के दौरान श्री बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने महाकाल की नगरी उज्जैन में नगर भ्रमण कर नागरिकों का अभिवादन किया तथा संगठन के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुँचाने का संदेश दिया।

