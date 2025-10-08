AM/NS India के स्नातकों को कौशल्य – द स्किल यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया

गांधीनगर, गुजरात – अक्टूबर 08, 2025: आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) ने आज अपने कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त उपाधियों का जश्न मनाया। इन विद्यार्थियों ने गुजरात सरकार की कौशल्य – द स्किल यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किए। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद आयोजित यह पहला दीक्षांत समारोह बुधवार, 08 अक्टूबर 2025 को ओरा ऑडिटोरियम, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस, गांधीनगर में आयोजित किया गया।

प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति ने उद्योग क्षेत्र के कौशल विकास को नई दिशा दी

AM/NS India के कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं का दीक्षांत समारोह कई प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति में मनाया गया, जो उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के बीच मजबूत सहयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समारोह के मुख्य अतिथि श्री बलवंतसिंह राजपूत, माननीय मंत्री - उद्योग, MSME, खादी और ग्रामोद्योग, नागरिक उड्डयन तथा रोजगार विभाग, गुजरात सरकार थे। समारोह की अध्यक्षता श्री पंकज जोशी, IAS, मुख्य सचिव – गुजरात सरकार एवं अध्यक्ष, कौशल्य – द स्किल यूनिवर्सिटी ने की।

इस अवसर पर श्री आशुतोष तेलंग, डायरेक्टर एवं वाइस प्रेसिडेंट – एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन, AM/NS India, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अन्य प्रमुख अतिथियों में डॉ. विनोद राव, IAS, प्रधान सचिव – श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग एवं चेयरमैन, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, तथा डॉ. एस.पी. सिंह, महानिदेशक – कौशल्य यूनिवर्सिटी शामिल थे।

AM/NS India की अकादमी फॉर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से प्रशिक्षित ये विद्यार्थी कंपनी के वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स (WILPs) की सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो उद्योग जगत के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने में सहायक हैं।

पदवी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी: कुल 184 AM/NS India के कर्मचारी एवं अकादमी फॉर स्किल डेवलपमेंट से प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं ने कौशल्य – द स्किल यूनिवर्सिटी (KSU) से अपनी उपाधियाँ प्राप्त कीं:

• बैचलर डिग्री इन स्टील टेक्नोलॉजी – 107 स्नातक

• बैचलर डिग्री इन ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी – 36 स्नातक

• पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टील टेक्नोलॉजी – 41 स्नातकोत्तर विद्यार्थी

इन तीनों पाठ्यक्रमों का संचालन हजीरा, गुजरात स्थित AM/NS India की अकादमी फॉर स्किल डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। यह पहल उद्योग और शिक्षा के सफल सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है।

श्री पंकज जोशी, IAS, मुख्य सचिव, गुजरात सरकार एवं अध्यक्ष – कौशल्य - द स्किल यूनिवर्सिटीने कहा: “गुजरात सरकार कौशल विकास को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल्य यूनिवर्सिटी जैसे प्रयासों का उद्देश्य युवाओं को अधिक रोजगारयोग्य बनाना है। हम AM/NS India को बधाई देते हैं कि उन्होंने उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक अभिनव प्रशिक्षण पहल की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप आज 184 कुशल कर्मचारी सफलतापूर्वक उपाधियाँ प्राप्त कर पाए हैं।”

श्री आशुतोष तेलंग, डायरेक्टर एवं वाइस प्रेसिडेंट – एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन, AM/NS Indiaने कहा: “AM/NS India के लिए कौशल्य यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सार्वजनिक-निजी सहयोग देश की कौशल आवश्यकताओं को सीधे संबोधित करता है। उद्योग-केंद्रित और भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण शामिल है, जिससे विद्यार्थी इंडस्ट्री 4.0 और ग्रीन जॉब्स के लिए तैयार होते हैं। हजीरा में 9 MTPA से 15 MTPA उत्पादन क्षमता विस्तार के साथ, हम रोजगार, नवाचार और उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने सहयोग को और सशक्त बनाते रहेंगे।”

वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग – नई दिशा की ओर कदम

AM/NS India की अकादमी फॉर स्किल डेवलपमेंट और कौशल्य यूनिवर्सिटी के बीच साझेदारी वर्ष 2022 में प्रारंभ हुई थी, जिसके अंतर्गत वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स (WILPs) शुरू किए गए। इस पहल की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

• देश में पहली बार: स्टील टेक्नोलॉजी और ग्रीन एवं रिन्यूएबल एनर्जी विषयों में स्नातक डिग्री की शुरुआत।

• संपूर्ण पाठ्यक्रम संरचना: 50% शैक्षणिक अध्ययन और 50% ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण का समन्वय।

• अवधि: बैचलर कोर्स दो वर्ष का और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एक वर्ष का है।