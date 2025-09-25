तीन इंदौर के फाइटर्स भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार, IMMAF वर्ल्ड चैंपियनशिप, जॉर्जिया में

इंदौर, सितंबर 23: भारतीय टीम IMMAF वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी दमदार प्रस्तुति देने को तैयार है, जो 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक टेबलिसी, जॉर्जिया में आयोजित होगी।

भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सात एथलीटों में से तीन इंदौर से हैं, जो विक्रम अवार्डी कोच श्री विकास शर्मा के मार्गदर्शन में हैं। एडवोकेट सुरभि सांखला, अरुण चंद्रवांशी और आर्या चौधरी अपने शहर और देश के सपनों को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) के वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए तैयार हैं।

सुरभि सांखला, 31 वर्ष की उम्र में, भारत की सबसे सफल एमैच्योर MMA एथलीट्स में से एक के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। कोच विकास शर्मा के मार्गदर्शन में, उन्होंने सेल्फ-डिफेंस ट्रेनिंग से मार्शल आर्ट्स में अपना जुनून विकसित किया और कराटे, कुराश और MMA में महारत हासिल की।

सुरभि ने कई राष्ट्रीय स्वर्ण पदक, 2023 IMMAF एशियन चैंपियनशिप, बहरीन में रजत और 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप, उजबेकिस्तान में कांस्य पदक जीतकर अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण को प्रदर्शित किया है।

अरुण चंद्रवांशी, 25 वर्ष की उम्र में, मध्य प्रदेश के कचनरिया गांव से हैं और संघर्ष और धैर्य के प्रतीक हैं। 2022 से कोच शर्मा के प्रशिक्षण में रहने वाले अरुण ने राष्ट्रीय MMA प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत और कई कांस्य पदक जीते हैं, साथ ही जिउ-जित्सु नेशनल्स में रजत पदक भी प्राप्त किया है।छोटे गांव से अंतरराष्ट्रीय मंच तक उनका सफर उनके प्रतिभा और अडिग संकल्प को दर्शाता है।

आर्या चौधरी, केवल 19 वर्ष की उम्र में, भारत की सबसे उभरती हुई MMA प्रतिभाओं में से एक हैं। कोच शर्मा के मार्गदर्शन में 13 वर्षों से अधिक समय तक कॉम्बैट स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली आर्या दो बार MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग ले चुकी हैं, चार बार राष्ट्रीय MMA चैंपियन, छह बार राष्ट्रीय कराटे चैंपियन और दो बार MMA इंडिया “एथलीट ऑफ द ईयर” रह चुकी हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट है – वर्ल्ड चैंपियन बनना और भारत का नाम वैश्विक MMA में ऊँचा करना।

एथलीट्स अपने अधिकांश सफलता का श्रेय कोच विकास शर्मा को देते हैं, जिनका मार्गदर्शन न केवल उनकी तकनीक बल्कि उनके अनुशासन, धैर्य और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को भी आकार देता है। उन्होंने कहा, “ये फाइटर्स साबित करते हैं कि सही मार्गदर्शन, अनुशासन और जज़्बा होने पर कुछ भी असंभव नहीं है। ये इंदौर की ताकत को अपने साथ लेकर चलते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वे जॉर्जिया में भारत का गौरव बढ़ाएंगे।”

सुरभि, अरुण और आर्या की यात्रा को शिवांषिका एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर आधारित रियल एस्टेट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी, ने भी मजबूत समर्थन प्रदान किया है। इसके संस्थापक, श्री यशपाल सिंह परमार, मानते हैं कि MMA केवल एक खेल नहीं बल्कि आज के समय में एक आवश्यकता है, जो अनुशासन, आत्म-रक्षा और मानसिक मजबूती सिखाता है। उनका उद्देश्य है कि मार्शल आर्ट्स हर घर तक पहुंचे, ताकि युवा भारतीय आत्मविश्वास, धैर्य और आत्म-सुरक्षा की क्षमता विकसित कर सकें।

शिवांषिका के मार्गदर्शन और समर्थन के माध्यम से एथलीट्स को विश्व-स्तरीय संसाधन, प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे वे पूरी तरह से अपनी कला और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

परमार ने कहा, “MMA केवल कुछ के लिए खेल नहीं होना चाहिए, यह आत्म-रक्षा, अनुशासन और आत्मविश्वास का एक उपकरण है। हर युवा को इसे सीखने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि वह चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना कर सके और जीवन के लिए तैयार हो। सुरभि, अरुण और आर्या का समर्थन करना हमारे इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और दूसरों को MMA अपनाने के लिए प्रेरित करने का तरीका है।”

शिवांषिका की भागीदारी ने आकांक्षा को उपलब्धि में बदल दिया है, एथलीट्स को स्थिरता, प्रोत्साहन और अवसर प्रदान करते हुए उन्हें वैश्विक मंच पर सफलता दिलाने में मदद की है और साथ ही मार्शल आर्ट्स के महत्व को भी फैलाया है।

जॉर्जिया में सुरभि, अरुण और आर्या सिर्फ पदक जीतने के लिए नहीं बल्कि इंदौर और भारत का गौरव लेकर जाएंगे, यह साबित करते हुए कि समर्पण, धैर्य और समर्थन के साथ सपने विश्व मंच तक पहुँच सकते हैं।