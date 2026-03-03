एडटेक स्टार्टअप ‘पढ़ले’ को अमेरिका की कंपनी ‘Filadd’ से फंडिंग, NEET तैयारी में बदलाव की तैयारी"

इंदौर (मध्य प्रदेश), मार्च 03: इंदौर स्थित एडटेक स्टार्टअप ‘पढ़ले’ (Padhle) ने अमेरिका स्थित वैश्विक शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ‘Filadd’ से अघोषित राशि में निवेश प्राप्त किया है।

निवेश के साथ ही दोनों कंपनियों ने भारत में NEET परीक्षा की तैयारी के लिए एक नई पीढ़ी का तकनीक-संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च करने हेतु रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह पहल देश के उच्च फीस वाले पारंपरिक कोचिंग मॉडल को चुनौती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Filadd चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और कोलंबिया सहित कई देशों में ऑनलाइन शिक्षा सेवाएं प्रदान कर चुकी है। कंपनी अब भारतीय शिक्षा बाजार में अपने उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक अनुभव के साथ विस्तार कर रही है।

यूट्यूब से शुरू होकर बना तेजी से बढ़ता प्लेटफॉर्म

‘पढ़ले’ भारतीय एडटेक प्लेटफॉर्म की शुरुवात वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान बचपन के मित्र अथर्व पुराणिक और प्रणय चौहान ने की थी। शुरुआत में यह कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए मुफ्त शैक्षणिक सामग्री प्रदान करने वाला एक यूट्यूब चैनल था। सरल और छात्रों से जुड़ी हुई शिक्षण शैली के कारण यह प्लेटफॉर्म जल्द ही Gen-Z विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय हो गया।

वर्तमान में ‘पढ़ले’ फ्रीमियम मॉडल पर कार्य कर रहा है, जिसमें

• यूट्यूब के माध्यम से मुफ्त शिक्षा

• मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर संरचित पेड कोर्स

• एंड्रॉयड, iOS और वेब पर उपलब्धता

प्लेटफॉर्म ‘Padhle.in (कक्षा 9–10)’, ‘Padhle Tenthies’, ‘Just Padhle’ और ‘Padhle NEET’’ जैसे अलग-अलग शैक्षणिक वर्टिकल संचालित करता है।

पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप ने लगातार विकास किया है और वर्तमान में इसके पास लगभग 25–30 पेशेवरों की इन-हाउस टीम है, जिसमें शिक्षक, अकादमिक रणनीतिकार, टेक डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और छात्र सहायता विशेषज्ञ शामिल हैं, जो मिलकर सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

पारंपरिक ऑनलाइन मॉडल से आगे बढ़ने की दिशा में

भारत में एडटेक क्षेत्र के तेज़ी से विस्तार के साथ डिजिटल शिक्षा को व्यापक स्वीकृति मिली, लेकिन समय के साथ कई प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर नामांकन और एक-समान कंटेंट डिलीवरी मॉडल तक सीमित हो गए। विशाल बैच, रिकॉर्डेड लेक्चर और सीमित व्यक्तिगत मार्गदर्शन उद्योग का सामान्य स्वरूप बन गया।

‘पढ़ले’ इस पारंपरिक ढांचे से अलग रास्ता अपनाने की दिशा में काम कर रहा है।

नई NEET पहल सीमित बैच प्रवेश पर केंद्रित है, जिससे प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत ध्यान और मापनीय शैक्षणिक सुधार सुनिश्चित किया जा सके, न कि केवल संख्या आधारित नामांकन पर ध्यान दिया जाए। कंपनी स्वयं को एक विकसित होती शिक्षा मंच के रूप में प्रस्तुत करती है, जो छात्रों के प्रदर्शन डेटा, व्यवहारिक पैटर्न और फीडबैक के आधार पर निरंतर अपने मॉडल को अनुकूलित करता है।

फंडिंग प्राप्त होने के बाद, ‘पढ़ले’ ने देशभर से अनुभवी शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों को जोड़कर अपनी शैक्षणिक नींव को और सशक्त बनाया है।

वैश्विक सहयोग के साथ NEET अध्ययन क्षेत्र में प्रवेश

हर साल 20 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट NEET देते हैं, इसलिए भारत का मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी का मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव बना हुआ है और इसमें ज़्यादातर महंगे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्टैंडर्ड डिजिटल फॉर्मेट का दबदबा है।

इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि कई एडटेक प्लेटफॉर्म बहुत बोरिंग हो गए हैं, जो लिमिटेड पर्सनलाइजेशन के साथ मास एनरोलमेंट मॉडल पर निर्भर हैं। हालांकि, Padhle खुद को एक ऐसे बदलते प्लेटफॉर्म के तौर पर दिखाता है जो लगातार स्टूडेंट की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है, फीडबैक को इंटीग्रेट करता है, और कन्वेंशनल ऑनलाइन कोचिंग स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर इनोवेट करता है।

पढ़ले–Filadd’ सहयोग का उद्देश्य एक तकनीक-संचालित वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करना है, जिसमें निम्न प्रमुख विशेषताएँ शामिल होंगी:

• AI आधारित व्यक्तिगत अध्ययन योजनाएँ

• समर्पित वन-टू-वन मेंटरशिप

• डेटा आधारित प्रदर्शन विश्लेषण

• किफायती प्रोग्राम/कोर्स की फीस

• विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमताओं और कमजोरियों पर आधारित अनुकूलित अध्ययन सामग्री

• संरचित मानसिक स्वास्थ्य एवं प्रदर्शन परामर्श व्यवस्था

इसके अतिरिक्त, पूरी तैयारी अवधि के दौरान निरंतर मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के लिए 24×7 मेंटर उपलब्धता और रियल-टाइम डाउट समाधान प्रणाली भी लागू की जा रही है।

शैक्षणिक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

NEET की तैयारी अक्सर गहन शैक्षणिक दबाव के साथ आती है, जिसके कारण तनाव और चिंता छात्रों के बीच सामान्य चुनौतियाँ बन जाती हैं। इस स्थिति का व्यवस्थित समाधान करने के लिए कार्यक्रम में समर्पित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बुक किए जा सकने वाले व्यक्तिगत परामर्श सत्र, तथा निरंतर मानसिक स्वास्थ्य मॉनिटरिंग को शामिल किया गया है, यह एक ऐसी संरचित सहायता प्रणाली है जो पारंपरिक कोचिंग मॉडलों में प्रायः अनुपस्थित रहती है।

साझेदारी पर संस्थापकों की प्रतिक्रिया

इस साझेदारी पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘पढ़ले’ के सह-संस्थापक प्रणय चौहान ने कहा: “हमारे लिए यह साझेदारी केवल फंडिंग तक सीमित नहीं है बल्कि भारत में NEET तैयारी के सबसे व्यक्तिगत और छात्र-केंद्रित इकोसिस्टम का निर्माण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम हमेशा मानते रहे हैं कि शिक्षा को छात्र के अनुसार ढलना चाहिए, न कि छात्र को शिक्षा के ढांचे में फिट होना चाहिए।

Filadd की वैश्विक विशेषज्ञता और तकनीकी संरचना के साथ अब हम एक ऐसे मॉडल को बड़े स्तर पर लागू कर सकते हैं, जो मेंटरशिप, मानसिक स्वास्थ्य और मापनीय शैक्षणिक प्रगति को प्राथमिकता देता है।”

‘पढ़ले’ के सह-संस्थापक अथर्व पुराणिक ने आगे कहा: “एडटेक क्षेत्र ने तेज़ी से विस्तार तो किया है, लेकिन नवाचार केवल कंटेंट लाइब्रेरी और बड़े नामांकन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारा फोकस सीमित बैच, मजबूत मेंटर-छात्र संबंध और निरंतर प्रदर्शन ट्रैकिंग पर है। यह साझेदारी हमें इस दृष्टिकोण को बड़े पैमाने पर लागू करने की शक्ति देती है।”

वहीं Filadd की ओर से कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा: “भारत विश्व के सबसे गतिशील शिक्षा बाज़ारों में से एक है। ‘पढ़ले’ के साथ हमारी साझेदारी व्यक्तिगत और तकनीक-संचालित शिक्षा प्रदान करने की साझा दृष्टि पर आधारित है, जो वास्तविक परिणाम दे सके। हमें विचारधारा में गहरा सामंजस्य और दीर्घकालिक विकास की मजबूत संभावनाएँ दिखाई देती हैं।”