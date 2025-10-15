लोकतेज WhatsApp channel
रेडिसन होटल: प्रयागराज को मिला पांच सितारा होटल, पर्यटन मंत्री बोले-पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली, अक्टूबर 15: रेडिसन होटल ग्रुप और प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने सोमवार को प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित सरोजिनी नायडू मार्ग पर रेडिसन होटल का भव्य उद्घाटन किया।

सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह किसी कारणवश इस कार्यक्रम में नहीं आ सके लेकिन उन्होंने वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रैडिसन होटल जैसी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की उपस्थिति प्रयागराज की गरिमा एवं आकर्षण को और बढ़ाएगी।

देश-विदेश से संगमनगरी आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं अतिथियों को आधुनिक, आरामदायक एवं विश्वस्तरीय सुविधाएं प्राप्त होंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रैडिसन होटल आतिथ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का एक नया मानदंड स्थापित करेगा और उत्तर प्रदेश को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनाने के संकल्प को और सशक्त करेगा।

प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल होटल्स प्रा.लि. के प्रबंध निदेशक ओवैस उस्मानी ने मीडिया से कहा कि हमें प्रयागराज में पहला अंतरराष्ट्रीय पांच सितारा होटल प्रस्तुत करते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है। यह होटल सेवा, सुरक्षा और डिज़ाइन के नए मानक स्थापित करेगा। यह 108 कमरों वाला लक्जरी होटल प्रयागराज का पहला अंतरराष्ट्रीय पांच सितारा होटल है, जो शहर के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक केंद्र में विश्वस्तरीय आतिथ्य सेवा प्रदान करता है।

रेडिसन होटल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीओओ (दक्षिण एशिया) निखिल शर्मा ने कहा, “हमें रेडिसन होटल प्रयागराज का उद्घाटन करते हुए गर्व है — यह हमारे समूह के लिए भारत के सबसे जीवंत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहरों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह होटल शहर के लिए मूल्यवर्धन साबित होगा, जो स्थानीय धरोहर का सम्मान करते हुए विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करता है।”

रेडिसन होटल प्रयागराज में एक विशाल ऑल-डे डायनिंग रेस्टोरेंट, विशेष लाउंज, चाय लाउंज और पेस्ट्री शॉप मौजूद हैं। व्यवसायिक यात्रियों के लिए लचीले मीटिंग रूम और अत्याधुनिक ऑडियो-विजुअल तकनीक से युक्त विशाल बॉलरूम उपलब्ध है। सुरक्षा के लिए 24 घंटे निगरानी और व्यापक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। अपनी सुविधाजनक लोकेशन और विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ, रेडिसन होटल प्रयागराज शीघ्र ही शहर का प्रतिष्ठित गंतव्य बन जाएगा।

