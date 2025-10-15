अभय भुटाडा फाउंडेशन ने महाराष्ट्र बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये दान किए

मुंबई (महाराष्ट्र), अक्टूबर 15: एकता और करुणा का सशक्त संदेश देते हुए, अभय भूतडा फाउंडेशन ने महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिए ₹8 करोड़ का योगदान घोषित किया है। इस राशि में से ₹5 करोड़ महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सहायता निधि को प्रदान किए गए हैं, जिनका उपयोग राज्यभर में आई भीषण बाढ़ के बाद तत्काल राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए किया जाएगा।

उद्योगपति, समाजसेवी और अभय भूतडा फाउंडेशन के अध्यक्ष सीए अभय भूतडा ने स्वयं मुंबई में महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस को ₹5 करोड़ का चेक सौंपा। इस उदार सहयोग के लिए श्री फडणवीस ने हार्दिक आभार व्यक्त किया और कहा कि यह योगदान राज्य सरकार के पुनर्वास प्रयासों को नई गति और दिशा प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई इस सहायता के अलावा, फाउंडेशन ने मराठवाड़ा के बाढ़ग्रस्त इलाकों में कार्यरत स्थानीय संस्थाओं को ₹3 करोड़ का अतिरिक्त योगदान दिया है। इस सहायता का उद्देश्य उन किसानों और परिवारों की पुनर्स्थापना में मदद करना है, जिनकी आजीविका, घर और आशा—सबकुछ बाढ़ में बह गया।

सीए अभय भूतडा ने भावनात्मक शब्दों में कहा,

“समाज के लिए योगदान देना केवल एक ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि एक आत्मिक प्रेरणा है। लातूर जैसे जिले में जन्मा होने के नाते, जहां बाढ़ ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई, यह आपदा मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत गहराई से छू गई है। हमारे किसान और समाज सशक्त हैं, लेकिन उन्हें फिर से खड़ा होने के लिए हम सबका सामूहिक सहयोग बेहद ज़रूरी है। मैं महाराष्ट्र के हर नागरिक से आग्रह करता हूँ—आगे आइए, और दिल से मदद कीजिए।”

अभय भूतडा फाउंडेशन स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक संरक्षण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में प्रभावी पहल के ज़रिए लोगों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वांगीण विकास और दीर्घकालिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, फाउंडेशन ने अब तक देशभर में 5 लाख से अधिक जीवनों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

यह ताज़ा योगदान फाउंडेशन की उस अटूट सामाजिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिसके तहत वह हर संकट की घड़ी में समाज के साथ खड़ा रहता है — लोगों को केवल सहायता नहीं, बल्कि एक आशावान और सशक्त कल की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है।

अभय भूतडा फाउंडेशन के बारे में

2023 में स्थापित, अभय भूतडा फाउंडेशन समाज के वंचित वर्गों की शिक्षा, सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। यह संस्था तात्कालिक राहत से अधिक दीर्घकालिक और मापने योग्य परिणामों पर विश्वास रखती है। सीए अभय भूतडा के व्यक्तिगत संसाधनों से संचालित यह फाउंडेशन शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े विविध उपक्रमों को प्रोत्साहित करता है।

अपनी निरंतर पहल और मानवीय दृष्टिकोण के माध्यम से, फाउंडेशन ने बहुत कम समय में लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है — केवल सहायता ही नहीं, बल्कि प्रेरणा, आशा और उज्ज्वल भविष्य की राह भी दिखलाई है।