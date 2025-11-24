सऱोवर न्यूट्रीफर्ट का उत्तर भारत में विस्तार: सतत कृषि और किसान आय बढ़ाने की पहल

नई दिल्ली, नवंबर 22: सऱोवर न्यूट्रीफर्ट एंड बायो ऑर्गेनिक प्रा. लि., जो देश में ऑर्गेनिक खेती को नई दिशा दे रहा है, ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में अपने विस्तार की घोषणा की है।

यह कदम भारत की पारंपरिक रासायनिक खेती को एक सतत, जैविक और उच्च-उपज आधारित खेती मॉडल में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। कंपनी का लक्ष्य है—किसानों की लागत घटाना, आय बढ़ाना और मिट्टी की सेहत को पुनर्जीवित करना।

जैविक खेती में अनुसंधान आधारित समाधान—किसानों का बढ़ता विश्वास

सऱोवर न्यूट्रीफर्ट वर्षों से शोध-आधारित जैविक कृषि इनपुट्स विकसित कर रहा है। इसके उत्पाद न केवल पर्यावरण-हितैषी हैं बल्कि लागत प्रभावी भी हैं। कंपनी की वैज्ञानिक रूप से विकसित और फील्ड-टेस्टेड उत्पाद श्रृंखला ने कई राज्यों में किसानों को:

• लागत कम करने

• उत्पादन बढ़ाने

• और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में उल्लेखनीय सहायता की है। उत्तर भारत में विस्तार के साथ कंपनी अधिक किसानों तक पहुँच बनाएगी और देशभर में अपनी उपलब्धता मजबूत करेगी।

बीज से कटाई तक—हर चरण को कवर करती उत्पाद श्रृंखला

सऱोवर न्यूट्रीफर्ट का उत्पाद पोर्टफोलियो खेती के हर चरण की जरूरतों को पूरा करता है। कंपनी बायो-स्टिमुलेंट, ग्रोथ प्रमोटर और जैविक पादप संरक्षण उत्पादों में तेजी से किसानों की पसंद बन चुकी है।

लोकप्रिय ग्रोथ प्रमोटर्स और बायो-स्टिमुलेंट्स

• Balwaan 999

• Grow Fast

• Grow Up

इन उत्पादों ने पौधों की वृद्धि में तेजी, जड़ प्रणाली को मजबूत करने और पोषक अवशोषण बढ़ाने में उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। किसान इन्हें रासायनिक उर्वरकों और महंगे केमिकल बूस्टर्स का एक बेहतर विकल्प मान रहे हैं।

फसलों के लिए विशेष रूप से विकसित प्रीमियम जैविक उर्वरक कंपनी ने विशेष फसलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई विशेष उर्वरक विकसित किए हैं:

• Triple Action

• Soya Special

• Onion Expert

• Cotton Special

• Excellent Shaktiman (सब्जियों के लिए अत्यंत प्रभावी)

इनमें से प्रत्येक उत्पाद लक्ष्य-आधारित प्रदर्शन प्रदान करता है।

किसानों ने Triple Action और Soya Special के उपयोग से:

• बेहतर फूलाव

• दाना भराव में सुधार

• और पैदावार की गुणवत्ता में वृद्धिकी पुष्टि की है। वहीं Onion Expert और Cotton Special फसल-विशिष्ट समस्याओं जैसे बल्ब साइज, फाइबर स्ट्रेंथ और स्ट्रेस प्रतिरोधता में उत्कृष्ट परिणाम देते हैं।

जैविक पादप संरक्षण—कीट और बीमारियों पर प्राकृतिक नियंत्रण

कंपनी की ऑर्गेनिक पादप संरक्षण श्रृंखला में:

• एंटी-बैक्टीरियल

• एंटी-फंगल

• एंटी-वायरल

• और ऑयल-बेस्ड प्राकृतिक कीटनाशक शामिल हैं। ये उत्पाद कीटों को नियंत्रित करते हुए लाभकारी कीटों और परागणकर्ताओं को नुकसान नहीं पहुँचाते। जैविक खेती करने वाले किसानों में यह श्रृंखला अत्यंत लोकप्रिय है।

EDTA-चीलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स—छिपी हुई पोषक कमी का समाधान

सऱोवर न्यूट्रीफर्ट के उच्च घुलनशील चेलेटेड पोषक तत्व किसानों को ज़िंक, आयरन, कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, कॉपर और निकेल की कमी दूर करने में मदद करते हैं।

ये उत्पाद जल्दी अवशोषित होते हैं और फसल को बेहतर विकास और अधिक उत्पादन प्रदान करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन—गुणवत्ता का आश्वासन कंपनी के 28 उत्पाद QCAS (यूके-मान्यता प्राप्त) द्वारा प्रमाणित हैं और यह ISO 9001:2015 प्रमाणित है।

125 से अधिक SKUs वाले इस पोर्टफोलियो में चार प्रमुख ट्रेडमार्क ब्रांड शामिल हैं:

• Sarovar Triple Action

• Sarovar Prophyte

• Soil Enrichment Technology

• Sarovar Super Samraat+

जो किसानों के बीच गुणवत्ता और भरोसे का प्रतीक हैं।

किसानों से सीधा जुड़ाव—KrishiMitra मॉडल

कंपनी अपने फील्ड प्रतिनिधियों KrishiMitra के माध्यम से किसानों से प्रत्यक्ष संवाद करती है, जहां उन्हें:

• जैविक खेती की मुफ्त सलाह

• फसल-विशेष मार्गदर्शन

• और डिजिटल प्लेटफॉर्म (WhatsApp, YouTube) के माध्यम से वास्तविक समय समर्थन प्रदान किया जाता है। इस हाइब्रिड मॉडल ने सऱोवर न्यूट्रीफर्ट को किसानों के सबसे नज़दीक ब्रांडों में शामिल कर दिया है।

डॉ. अजय शुक्ला ने कहा: “हमारा लक्ष्य है किसानों को ऐसे जैविक इनपुट देना जो रसायनों से बेहतर प्रदर्शन करें। राजस्थान, यूपी और अन्य उत्तरी राज्यों तक पहुँच हमें हजारों किसानों को लाभ पहुंचाने का अवसर देगी। जब किसान कम लागत में अधिक कमाते हैं, तभी कृषि वास्तव में मजबूत बनती है।”

स्थानीय मिट्टी और जलवायु के अनुसार विशेष उत्पाद विकास

कंपनी की अनुसंधान टीम लगातार नए, क्षेत्र-विशेष फॉर्मूलेशन विकसित कर रही है। साथ ही, यह किसानों को सामूहिक खरीद को प्रोत्साहित करती है ताकि उन्हें:

• कम लागत

• बेहतर गुणवत्ता

• और समय पर डिलीवरी

मिल सके।

भारत की जैविक खेती का भविष्य—सऱोवर न्यूट्रीफर्ट के साथ सुरक्षित

कंपनी की पेटेंटेड तकनीकें, जैसे:

• Novel Plant Growth Promoter

• Organic Carbon Rich Compost (OCRC)

मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इन नवाचारों ने कंपनी को भारत की अग्रणी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन प्रदाता कंपनियों में स्थापित किया है।

“हम सिर्फ फसल नहीं, उम्मीद उगा रहे हैं” — डॉ. शुक्ला“हमारा मिशन है किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, मिट्टी में खोई उर्वरता वापस लाना और ऑर्गेनिक खेती को मुख्यधारा में लाना।”