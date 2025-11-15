एडवैत एनर्जी ट्रांज़िशन्स का Q2 FY26 लाभ 163% बढ़ा; कंपनी ने विकास हेतु नेतृत्व मजबूत किया

अहमदाबाद (गुजरात), नवंबर 15: एडवैत एनर्जी ट्रांज़िशन्स लिमिटेड (पूर्व में एडवैत इंफ्राटेक लिमिटेड) ने 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक अवधि के लिए अपने स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों की घोषणा की। कंपनी ने पावर ट्रांसमिशन और नवीकरणीय ऊर्जा सेगमेंट में मजबूत विकास रुझान दर्ज किया है।

30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए, एडवैत एनर्जी ट्रांज़िशन्स ने ₹158.96 करोड़ का कंसोलिडेटेड कुल आय दर्ज की, जो वर्ष-दर-वर्ष 237% की वृद्धि है (Q2 FY25: ₹47.21 करोड़)। कर पश्चात लाभ (PAT) ₹11.87 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹4.51 करोड़ की तुलना में 163% अधिक है। EBITDA (अन्य आय को छोड़कर) ₹17.32 करोड़ रहा, मार्जिन 11.0% पर स्थिर रहा।

स्टैंडअलोन आधार पर, कंपनी ने ₹98.34 करोड़ का कुल राजस्व दर्ज किया, जो वर्ष-दर-वर्ष 103% अधिक है। कर पश्चात लाभ ₹10.30 करोड़ रहा, जो Q2 FY25 की तुलना में 85% की वृद्धि को दर्शाता है।

FY26 की पहली छमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड राजस्व ₹275.30 करोड़ और PAT ₹21.57 करोड़ रहा। सितंबर 2025 तक समूह की ऑर्डर बुक ₹1,070 करोड़ से अधिक पर पहुँच गई, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 177% की वृद्धि दर्ज हुई।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 13 नवंबर 2025 को आयोजित बैठक में वित्तीय परिणामों की समीक्षा और अनुमोदन किया। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट निर्णय भी शामिल थे, जैसे कि एडवैत ESOP 2022 के तहत 518 स्टॉक विकल्पों का अनुदान और एक गैर-प्रवर्तक आवंटी को 1,408 इक्विटी शेयरों का वारंट परिवर्तन पर आवंटन।

श्री वत्सल कुंडलिया, प्रबंध निदेशक, अद्वैत ग्रीनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नेतृत्व में महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ – अगले चरण के विकास को गति देने हेतु

अपने विस्तार और वित्तीय शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से, कंपनी ने दो प्रमुख नेतृत्व नियुक्तियों की घोषणा की:

• श्री नारायण सिंह को 16 नवंबर 2025 से एडवैत एनर्जी ट्रांज़िशन्स लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (KMP) के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सुश्री रेजल शेट का स्थान लेंगे।

एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में 12+ वर्षों के अनुभव के साथ, उन्हें रणनीतिक योजना, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, फंड मैनेजमेंट और ERP कार्यान्वयन में विशेषज्ञता प्राप्त है। वे कंपनी के विस्तार चरण में वित्तीय नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और पूंजी दक्षता को संभालेंगे।

• एडवैत ग्रीनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो AETL की नवीकरणीय ऊर्जा सहायक कंपनी है, ने श्री वत्सल कुंदलिया को 7 अक्टूबर 2025 से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

वे बिजनेस ऑपरेशंस, वित्त और टेक्नोलॉजी में व्यापक उद्यमशील और रणनीतिक अनुभव रखते हैं। वे सौर, हरित ऊर्जा और उभरती हाइड्रोजन परियोजनाओं के अंतर्गत एडवैत ग्रीनर्जी के व्यावसायिक विकास, रणनीतिक विस्तार और वित्तीय शासन का नेतृत्व करेंगे तथा तकनीक, निष्पादन और लाभप्रदता के बीच बेहतर सामंजस्य सुनिश्चित करेंगे।

श्री शालिन शेट, संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक, एडवैत एनर्जी ट्रांज़िशन्स लिमिटेड ने कहा: “इस तिमाही का प्रदर्शन हमारे मजबूत बुनियादी सिद्धांतों और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। श्री वत्सल कुंदलिया और श्री नारायण सिंह की नियुक्तियाँ हमारे नेतृत्व ढांचे को और मजबूत करती हैं, जिससे कंपनी के सतत विकास के अगले चरण को गति मिलेगी।”

एडवैत एनर्जी ट्रांज़िशन्स लिमिटेड Transforming Energy, Transforming Lives एडवैत एनर्जी ट्रांज़िशन्स लिमिटेड (AETL) एक पब्लिकली लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात में है।

2010 में स्थापित होने के बाद से, कंपनी ने 45+ देशों में 450+ पावर ट्रांसमिशन, सबस्टेशन और टेलीकॉम परियोजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी की हैं। कंपनी के पास मजबूत इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग और EPC क्षमताएँ हैं।

2023 में रिब्रांडिंग के बाद से, कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा, BESS और ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकों में तेजी से विस्तार किया है और ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में नवाचार को एकीकृत किया है।

सततता, विश्वसनीयता और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, AETL भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और अपने मूल मंत्र — Transforming Energy, Transforming Lives — को साकार कर रही है।