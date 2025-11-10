लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
गुजरात अहमदाबाद

गुजरात के मुख्य सचिव श्री एम. के. दास का मैथिल समाज द्वारा सम्मान

On
गुजरात के मुख्य सचिव श्री एम. के. दास का मैथिल समाज द्वारा सम्मान

अहमदाबाद, 9 नवम्बर: गुजरात के मैथिल समाज द्वारा रविवार सायंकाल एक भव्य “मिथिला सम्मान सम्मेलन” का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात सरकार के मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, आईएएस को उनके पदोन्नयन एवं उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया।

यह आत्मीय सम्मान मिथिला के परम्परा के अनुसार यानि धोती, कुर्ता, चादर, पाग एवम पुष्पगुच्छ द्वारा किया गया! इस सम्मान में मैथिल समन्वय फाउंडेशन वड़ोदरा के सभी मुख्य सदस्य शामिल हुए!

इस अवसर पर गुजरात के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में मैथिल बंधु उपस्थित रहे, विशेष रूप से वडोदरा से आए मैथिल समाज के प्रतिनिधि, जिनका नेतृत्व श्री पी. के. झा, श्री विधान झा तथा श्री प्रवीण झा ने किया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री एम. के. दास ने मैथिल समाज के स्नेह और सम्मान के प्रति आभार व्यक्त किया तथा अपने तीन दशकों से अधिक की प्रशासनिक यात्रा को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने गुजरात के विकास, सुशासन, औद्योगिक प्रगति और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में कई नवाचार और सुधार लागू किए।

श्री दास ने कहा कि प्रशासनिक सेवा में सफलता का आधार पारदर्शिता, निष्ठा और जनता के प्रति जवाबदेही है। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने औद्योगिक नीति निर्माण, निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई सशक्तिकरण, कौशल विकास और प्रशासनिक सुधार जैसे क्षेत्रों में ठोस कार्य किए हैं।

अपनी जड़ों को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि मिथिला की संस्कृति और संस्कारों ने सदैव उन्हें प्रेरित किया है — मैथिल समाज की विनम्रता, शिक्षा और सामूहिकता की भावना उनके जीवन की दिशा निर्धारित करती रही है। उन्होंने मैथिल युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी परंपरा और पहचान को बनाए रखते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Gujarat Ahmedabad

Related Posts

टी20 विश्व कप 2026 फाइनल की मेजबानी करेगा अहमदाबाद, पांच स्थल टूर्नामेंट की मेजबानी की दौड़ में

टी20 विश्व कप 2026 फाइनल की मेजबानी करेगा अहमदाबाद, पांच स्थल टूर्नामेंट की मेजबानी की दौड़ में

अहमदाबाद : आईएएस अधिकारी एमके दास को गुजरात का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया

अहमदाबाद : आईएएस अधिकारी एमके दास को गुजरात का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया

सफलता की कहानी – श्रीमती ज़ंखना पुंडरीककुमार पुरोहित, मोबा रोड, पादरा, वडोदरा (गुजरात)

सफलता की कहानी – श्रीमती ज़ंखना पुंडरीककुमार पुरोहित, मोबा रोड, पादरा, वडोदरा (गुजरात)

ये लौहपुरुष सरदार पटेल का भारत है, सुरक्षा और सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा: प्रधानमंत्री मोदी

ये लौहपुरुष सरदार पटेल का भारत है, सुरक्षा और सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा: प्रधानमंत्री मोदी