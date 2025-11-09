गुजरात एटीएस ने आतंकी हमले की साजिश रच रहे तीन लोगों को पकड़ा, रसायन और हथियार बरामद

अहमदाबाद, नौ नवंबर (भाषा) गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने एक डॉक्टर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर हथियारों और रसायनों के साथ एक बड़ा आतंकवादी हमले करने की साजिश रचने रहे थे। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

गुजरात एटीएस के उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) सुनील जोशी ने बताया कि आरोपियों में तेलंगाना के एक और उत्तर प्रदेश के दो नागरिक हैं और वे हथियारों का आदान-प्रदान करने के लिए गुजरात में थे और उन्होंने एक शक्तिशाली जहर 'रिसिन' से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची थी।

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने यह भी खुलासा किया है कि उनका आका ड्रोन के जरिये हथियारों की खेप पाकिस्तान से भेजता है।

जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस की एक टीम ने सात नवंबर को गांधीनगर के अडालज के निकट तेलंगाना के हैदराबाद निवासी डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया, जिसके पास दो ग्लॉक पिस्तौल, एक बेरेटा पिस्तौल, 30 कारतूस और अरंडी का चार लीटर तेल बरमाद किया गया।

पूछताछ में सैयद ने बताया कि वह आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था और उसने गांधीनगर जिले के कलोल में एक सुनसान जगह से हथियार एकत्र किए थे।

अधिकारी ने बताया कि सैयद का आका अबू खदीजा अफगानिस्तान का निवासी है और आईएसकेपी (इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत) से जुड़ा है तथा वह पाकिस्तान के कई लोगों के संपर्क में भी रहा है।

जोशी ने बताया, "चीन से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाला सैयद एक बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए 'रिसिन' नाम का एक बेहद घातक ज़हर तैयार कर रहा था। उसने ज़रूरी शोध शुरू कर दिया था, उपकरण और कच्चा माल जुटा लिया था और शुरुआती रासायनिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी।"

उन्होंने कहा कि सैयद उच्च शिक्षित और कट्टरपंथी है, तथा उसने बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश के तहत धन इकट्ठा करने और लोगों की भर्ती करने की योजना बनाई थी।

डीआईजी ने बताया कि एटीएस टीम ने सैयद के मोबाइल फोन से मिली जानकारी के आधार पर उसे हथियार आपूर्ति करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया है।

अधिकारी ने बताया कि अन्य आरोपी आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम, दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्हें बनासकांठा जिले से गिरफ्तार किया गया।

जोशी ने बताया कि दोनों ने कथित तौर पर राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार हासिल किए थे और उन्हें सैयद को दिए थे।

उन्होंने कहा, "प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपियों ने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में कई संवेदनशील स्थानों की रेकी की थी। हथियारों के स्रोत के बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने खुलासा किया कि उनका हैंडल ड्रोन के जरिये पाकिस्तान से हथियारों की खेप भेजता है।"

अधिकारी ने बताया कि तीनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक अदालत ने सैयद को 17 नवंबर तक एटीएस की हिरासत में भेजा है, जबकि दो अन्य को रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वे आईएसकेपी से जुड़े हैं या नहीं, यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि गुजरात एटीएस भी विभिन्न राज्यों में मामले की जांच कर रही है।