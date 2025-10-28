लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
गुजरात

अहमदाबाद : आईएएस अधिकारी एमके दास को गुजरात का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया

On
अहमदाबाद : आईएएस अधिकारी एमके दास को गुजरात का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया

अहमदाबाद, 28 अक्टूबर (भाषा)गुजरात सरकार ने मौजूदा अतिरिक्त मुख्य सचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी एम के दास को मंगलवार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया।

वह पंकज जोशी का स्थान लेंगे, जो 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगे।

दास 1990 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में गांधीनगर स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

गुजरात सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘गुजरात के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आईएएस मनोज कुमार दास को 31 अक्टूबर से गुजरात सरकार के मुख्य सचिव के रूप में स्थानांतरित और नियुक्त किया जाता है।’’

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Gujarat Ahmedabad

Related Posts

अहमदाबाद : बॉलीवुड स्टार्स के बीच गुजरात की आवाज़

अहमदाबाद : बॉलीवुड स्टार्स के बीच गुजरात की आवाज़

गुजरात में पुलिस ने ‘शराब पार्टी’ पर मारा छापा, 13 अफ्रीकियों समेत 20 लोग गिरफ्तार

गुजरात में पुलिस ने ‘शराब पार्टी’ पर मारा छापा, 13 अफ्रीकियों समेत 20 लोग गिरफ्तार