अहमदाबाद : बॉलीवुड स्टार्स के बीच गुजरात की आवाज़

अहमदाबाद: अहमदाबाद की टैलेंटेड एंकर प्रिया सरैया के लिए यह साल किसी सपने के सच होने जैसा रहा। उन्हें 11 अक्टूबर, 2025 को अहमदाबाद में होने वाले 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के लिए बैकस्टेज एंकर के तौर पर चुना गया, और वह अहमदाबाद से चुनी गई अकेली एंकर बन गईं। प्रिया के लिए, इतने बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पर गुजराती भाषा और टैलेंट को रिप्रेजेंट करना बहुत गर्व की बात थी।

प्रिया ने बताया, “फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का हिस्सा बनना मेरे लिए सच में एक सपने के सच होने जैसा था। वे बैकस्टेज के लिए एक गुजराती एंकर ढूंढ रहे थे, और मुझे चुना गया। मुझे गर्व है कि मैं इतने बड़े इवेंट में गुजराती भाषा को रिप्रेजेंट कर सकी।”

बैकस्टेज एंकरिंग का चैलेंज लेना कोई छोटा काम नहीं था। प्रिया बताती हैं, “बैकस्टेज एंकरिंग काफी डिमांडिंग होती है क्योंकि स्टेज पर एंकर और एक्टर लाइव ऑडियंस से एनर्जी लेते हैं, लेकिन हमें माइक के पीछे से भी उसी जोश और एनर्जी को मैच करना होता है।

मुझे पहले जो वॉइस-ओवर ट्रेनिंग मिली थी, उसने मुझे कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करने में बहुत मदद की।” वह अपने वॉइस-ओवर मेंटर राजेश कावा को क्रेडिट देती हैं कि उन्होंने उन्हें वे स्किल्स दीं जिनसे उन्हें फिल्मफेयर में चमकने में मदद मिली।

अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए, प्रिया कहती हैं, “करण जौहर और मनीष पॉल जैसी पर्सनैलिटीज़ को रिहर्सल करते देखना और उनके साथ एक ही स्टेज शेयर करना यादगार था। सबसे मैजिकल मोमेंट शाहरुख खान से मिलना था — यह सच में एक सपने के सच होने जैसा लगा।”

प्रिया का इस कामयाबी तक का सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने 2017 में मेकअप और हेयरस्टाइलिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू किया, बाद में उन्हें एंकरिंग का अपना पैशन पता चला। वह कहती हैं, “शुरू में मेरा सपना RJ बनने का था, लेकिन किस्मत ने मुझे एंकरिंग की तरफ़ खींच लिया — और मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।” “मेरे क्लाइंट्स से मिलने वाले पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मुझे मोटिवेट करते हैं। चाहे फ़िल्मफ़ेयर जैसा कोई बड़ा इवेंट हो या कोई छोटा लोकल फ़ंक्शन, मैं हमेशा अपना 100% देती हूँ।”

उनका पक्का मानना है कि एंकरिंग सिर्फ़ ग्लैमर या अच्छे लुक्स के बारे में नहीं है। वह ज़ोर देकर कहती हैं, “इस प्रोफ़ेशन में, आपकी आवाज़, एक्सप्रेशन और प्रोफ़ेशनलिज़्म ही आपकी असली पहचान बताते हैं।”

प्रिया उस पल को याद करती हैं जब उन्हें फ़िल्मफ़ेयर के लिए कॉल आया था: “जब मुझे कॉल आया, तो मैं पूछती रही, ‘आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला?’ उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें यह ऑनलाइन मिला। शुरू में, मुझे लगा कि यह एक फ़ेक कॉल है, लेकिन जब इवेंट से एक दिन पहले मुझे ऑफ़िशियल कॉन्फ़्रेंस कॉल आया, तो मुझे एहसास हुआ कि यह असली था।”

अपने बड़े पल की तैयारी के लिए, प्रिया ने अपनी आवाज़ का खास ध्यान रखा। “एंकरिंग में आवाज़ की क्लैरिटी बनाए रखना सबसे ज़रूरी बात है। मैं मिठाई और कोल्ड ड्रिंक्स से बचती हूँ, पक्का करती हूँ कि मेरा गला आराम दे, और अपनी आवाज़ को मज़बूत बनाए रखने के लिए कुछ खास रूटीन फॉलो करती हूँ।”

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के बाद, उनका फ़ोन बजना बंद नहीं हुआ। “ऐसा लगा जैसे मेरा घर कोई त्योहार मना रहा हो! परिवार, दोस्तों और साथ काम करने वालों के कॉल और मैसेज से मुझे बहुत अच्छा लगा। सालों की मेहनत को पहचान मिलना बहुत अच्छा लगा,” वह खुशी से बताती हैं।

प्रिया के लिए, एंकरिंग सिर्फ़ एक प्रोफेशन नहीं है — यह उनका पैशन और ज़िंदगी का मकसद है। “शुरुआत में हमेशा सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन आप जो करते हैं उसके लिए पक्का इरादा और प्यार आपको हमेशा आगे ले जाएगा। आखिर में, लोग आपकी मेहनत को पहचानते हैं,” वह आखिर में कहती हैं।

अपनी शानदार कामयाबी से, प्रिया सरैया ने अहमदाबाद — और पूरे गुजरात राज्य — को गर्व महसूस कराया है, और बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टेज में से एक पर गुजरात की आवाज़ बनी हैं।