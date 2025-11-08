सूरत : कक्षा 10 और 12 के लिए गुजरात बोर्ड परीक्षा समय-सारिणी घोषित
26 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएँ, शिक्षा बोर्ड ने जारी किया पूरा कार्यक्रम
सूरत। गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSEB) ने कक्षा 10 और 12 की मुख्य बोर्ड परीक्षाओं की समय-सारिणी घोषित कर दी है। इस बार बोर्ड परीक्षाएँ 26 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। आमतौर पर यह समय-सारिणी अक्टूबर के प्रारंभ में घोषित की जाती है, लेकिन इस वर्ष कुछ तकनीकी कारणों से इसमें विलंब हुआ।
कक्षा 10 (एसएससी) परीक्षा कार्यक्रम
26 फरवरी – गुजराती/हिंदी/अंग्रेजी (प्रथम भाषा)
28 फरवरी – विज्ञान
4 मार्च – सामाजिक विज्ञान
6 मार्च – बुनियादी गणित
9 मार्च – मानक गणित
11 मार्च – अंग्रेजी (द्वितीय भाषा)
13 मार्च – गुजराती (द्वितीय भाषा)
14 मार्च – स्वास्थ्य सेवा, यात्रा पर्यटन व अन्य विषय
16 मार्च – हिंदी और संस्कृत
कक्षा 12 (सामान्य प्रवाह) परीक्षा कार्यक्रम
26 फरवरी – अर्थशास्त्र
27 फरवरी – दर्शनशास्त्र
28 फरवरी – व्यवसाय प्रशासन
4 मार्च – लेखांकन के मूल सिद्धांत
5 मार्च – मनोविज्ञान
6 मार्च – सामाजिक विज्ञान
7 मार्च – गुजराती/अंग्रेजी (द्वितीय भाषा)
9 मार्च – सांख्यिकी
10 मार्च – गुजराती/हिंदी/अंग्रेजी (प्रथम भाषा)
11 मार्च – हिंदी (द्वितीय भाषा)
12 मार्च – सचिवीय अभ्यास और व्यावसायिक पत्राचार
13 मार्च – भूगोल
14 मार्च – कंप्यूटर
16 मार्च – संस्कृत, पारसी, अरबी
कक्षा 12 (विज्ञान प्रवाह) परीक्षा कार्यक्रम
26 फरवरी – भौतिकी
28 फरवरी – रसायन विज्ञान
4 मार्च – जीव विज्ञान
6 मार्च – अंग्रेजी (द्वितीय भाषा)
7 मार्च – अंग्रेजी (प्रथम भाषा)
9 मार्च – गणित
11 मार्च – कंप्यूटर
12 मार्च – गुजराती/हिंदी (प्रथम भाषा)
13 मार्च – गुजराती/हिंदी (द्वितीय भाषा)
बोर्ड के अनुसार, इस बार समय-सारिणी तय करने से पहले स्कूल संचालकों और अभिभावकों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद ही अंतिम कार्यक्रम तैयार किया गया, ताकि परीक्षा अनुसूची छात्रों और संस्थानों दोनों के लिए संतुलित और सुविधाजनक रहे।