सफलता की कहानी – श्रीमती ज़ंखना पुंडरीककुमार पुरोहित, मोबा रोड, पादरा, वडोदरा (गुजरात)

वडोदरा (गुजरात) [भारत], 7 नवंबर: गुजरात के वडोदरा जिले के पादरा तालुका में रहने वाली श्रीमती ज़ंखना पुंडरीककुमार पुरोहित ने वर्ष 2021 में Rudra Solar Dryer की मदद से अपने घर पर ही सोलर ड्राईंग यूनिट लगाई। नौकरी के साथ-साथ उन्होंने इस यूनिट से अपना ड्राईंग बिज़नेस शुरू किया और आज वे हर महीने ₹20,000 से ₹25,000 तक की अतिरिक्त आमदनी कमा रही हैं।

नौकरी के साथ सफल व्यवसाय
ज़ंखना जी अपनी नौकरी के साथ-साथ सोलर ड्राईंग का व्यवसाय चला रही हैं।  उनका कहना है कि सोलर ड्रायर का उपयोग आसान है और इससे घर बैठे गुणवत्तापूर्ण ड्राईंग संभव है। उन्होंने अपने खाली समय को प्रोडक्टिव बनाकर न सिर्फ़ अपनी आमदनी बढ़ाई, बल्कि अपने क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत किया।

महिलाओं को मिला रोजगार
ज़ंखना जी ने अपने व्यवसाय में 50 से अधिक स्थानीय महिलाओं को जोड़ा है।  वे गृहिणियों और बेरोज़गार महिलाओं को कटिंग, स्लाइसिंग, वॉशिंग, ड्रायर लोडिंग और पैकिंग का काम देती हैं। हर बैच पर उन्हें मेहनताना दिया जाता है, जिससे महिलाएँ घर बैठे स्थायी आय प्राप्त कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं।

उत्पाद और बिक्री
उनके समूह द्वारा सुखाए जाने वाले उत्पादों में शामिल हैं — आम, आँवला, केला, टमाटर, मिर्च, भिंडी, प्याज़, जड़ी-बूटियाँ और फूल आदि।  ड्राई किए गए उत्पादों को वे स्थानीय बाज़ारों और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में बेचती हैं। इससे उन्हें और उनकी टीम को अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है।

ज़ंखना जी का अनुभव
 “Rudra Solar Dryer ने मेरी ज़िंदगी बदल दी।  अब मैं नौकरी के साथ अपना व्यवसाय भी चला रही हूँ और अपने गांव की कई महिलाओं को रोजगार दे रही हूँ।  यह काम पर्यावरण के अनुकूल है, बिजली की बचत होती है और उत्पाद की गुणवत्ता भी बनी रहती है।”

प्रेरणा
ज़ंखना जी का उदाहरण यह दर्शाता है कि सोलर ड्रायर ग्रामीण महिलाओं के लिए आय और आत्मनिर्भरता का नया रास्ता खोल सकता है। उन्होंने साबित किया है कि सही तकनीक और इच्छाशक्ति के साथ नौकरी और व्यवसाय दोनों को संतुलित किया जा सकता है।
आप भी अपने घर सोलर ड्रायर लगाकर व्यवसाय शुरू करें और आत्मनिर्भर बनें।

