वड़ोदरा

वडोदरा : मंगोल पोस्ट प्रतिनिधिमंडल ने फतेहगंज प्रधान डाकघर और राष्ट्रीय सॉर्टिंग हब का किया दौरा

भारतीय डाक की डिजिटल सेवाओं और संचालन प्रणाली की सराहना, आधुनिक सुविधाओं का लिया अवलोकन

On
 मंगोलिया के राष्ट्रीय डाक संगठन मंगोल पोस्ट के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज वडोदरा के फतेहगंज प्रधान डाकघर और राष्ट्रीय सॉर्टिंग हब का दौरा किया। इस दौरान फतेहगंज प्रधान डाकघर के वरिष्ठ अधीक्षक टी.एन. मालेक और वडोदरा मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने डाकघर में उपलब्ध आधुनिक डिजिटल काउंटर, ग्राहक-अनुकूल सेवाओं और भारतीय डाक द्वारा किए जा रहे तकनीकी उन्नयन की सराहना की।

यह प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर है और इसका नेतृत्व मंगोल पोस्ट के बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर तामिर बिलेगट ने किया। उनके साथ दरखान उल प्रांत प्रबंधक मुंखजुल सूरी, उम्बुगोवी प्रांत प्रबंधक सैजरगल जमसन और दानिश येस्पेन शामिल थे। प्रतिनिधियों ने भारतीय डाक के परिचालन उत्कृष्टता मॉडल, डिजिटल परिवर्तन और ग्राहक-केंद्रित सेवा व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया।

दौरे के दौरान वरिष्ठ अधीक्षक टी.एन. मालेक और अन्य अधिकारियों ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी), डाक जीवन बीमा (पीएलआई), आधार नामांकन एवं अद्यतन सेवाओं के साथ-साथ पार्सल एवं लॉजिस्टिक्स सेवाओं पर प्रस्तुति दी। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय डाक द्वारा अपनाई गई अत्याधुनिक तकनीक और सेवा गुणवत्ता की सराहना करते हुए कहा कि इस अनुभव से उन्हें अपने देश की डाक व्यवस्था में सुधार लाने में प्रेरणा मिलेगी।

Vadodara

