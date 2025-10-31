लोकतेज WhatsApp channel
वडोदरा : राष्ट्रीय एकता दिवस पर वडोदरा मंडल में शपथ समारोह, रेलकर्मियों ने दोहराया एकता संकल्प

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर मंडल रेल प्रबंधक ने दिलाई एकता–अखंडता की शपथ

लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर वडोदरा रेल मंडल में “राष्ट्रीय एकता दिवस” उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ दिलाई।

श्री भडके ने अपने संबोधन में सरदार पटेल के राष्ट्रनिर्माण में दिए गए अद्वितीय योगदान, अद्भुत नेतृत्व और अदम्य संकल्प को याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छाशक्ति ही देश की एकता और अखंडता की आधारशिला बनी।

कार्यक्रम में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी तेजराम मीना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में रेलकर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने देश की एकता को सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया।

