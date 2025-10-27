लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
वड़ोदरा

वडोदरा : सुरक्षित ट्रेन परिचालन में उत्कृष्ट कार्य हेतु वडोदरा मंडल के 41 रेल कर्मी सम्मानित

मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने सतर्कता और सजगता के लिए प्रदान किए प्रमाण-पत्र एवं मेडल

On
वडोदरा : सुरक्षित ट्रेन परिचालन में उत्कृष्ट कार्य हेतु वडोदरा मंडल के 41 रेल कर्मी सम्मानित

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में सुरक्षित ट्रेन परिचालन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 41 रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने इन कर्मचारियों को उनके सजगता और सतर्कता भरे कार्यों के लिए प्रमाण-पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया।

मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, श्री भडके ने सभी सम्मानित कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि ये सभी कर्मचारी अपने कार्य के प्रति समर्पित रहकर दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं।

इन रेल कर्मियों ने संरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जैसे कि वैगन में धुआं निकलते देख तुरंत सूचना देना, ब्रेक बाइंडिंग या बोल्स्टर स्प्रिंग टूटने की सूचना देना, ट्रैक के पास लगी आग को बुझाना, और मानव जीवन की रक्षा करना। इनकी त्वरित कार्रवाई से संभावित अप्रिय घटनाओं को समय रहते टाला जा सका।

वडोदरा मंडल प्रशासन ने कहा कि उन्हें अपने इन कर्मठ और सजग कर्मचारियों पर गर्व है, जिन्होंने अपने कर्तव्यनिष्ठा, उत्साह और प्रतिबद्धता से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Vadodara

Related Posts

वडोदरा : ‘सरदार@150’ के तहत वडोदरा में ‘एकता मार्च’ पदयात्रा का आयोजन, सरदार पटेल के आदर्शों से जुड़ने का अवसर

वडोदरा : ‘सरदार@150’ के तहत वडोदरा में ‘एकता मार्च’ पदयात्रा का आयोजन, सरदार पटेल के आदर्शों से जुड़ने का अवसर

वडोदरा : ‘वोकल फॉर लोकल’ की मिसाल, वडोदरा की इशिताबेन परमार के सजावटी सामान की ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तक माँग

वडोदरा : ‘वोकल फॉर लोकल’ की मिसाल, वडोदरा की इशिताबेन परमार के सजावटी सामान की ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तक माँग

वडोदरा मंडल द्वारा त्योहारी सीजन 2025 के लिए व्यापक भीड़ प्रबंधन व्यवस्था लागू

वडोदरा मंडल द्वारा त्योहारी सीजन 2025 के लिए व्यापक भीड़ प्रबंधन व्यवस्था लागू

वडोदरा की डिंकल गोरखा ने उज्बेकिस्तान विश्व कप में लहराया तिरंगा

वडोदरा की डिंकल गोरखा ने उज्बेकिस्तान विश्व कप में लहराया तिरंगा