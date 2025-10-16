लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
वड़ोदरा

वडोदरा की डिंकल गोरखा ने उज्बेकिस्तान विश्व कप में लहराया तिरंगा

भारत की प्रतिभाशाली किकबॉक्सर ने जीता रजत और कांस्य पदक, लगातार दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर किया शानदार प्रदर्शन

On
वडोदरा की डिंकल गोरखा ने उज्बेकिस्तान विश्व कप में लहराया तिरंगा

शहर की प्रतिभाशाली किकबॉक्सर डिंकल गोरखा ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 7 से 12 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किकबॉक्सिंग विश्व कप-2025 में डिंकल ने रजत और कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया।

डिंकल वडोदरा के प्रसिद्ध सिद्धार्थ फिटनेस क्लब (एसएफसी) से जुड़ी हैं और उन्होंने इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कोच सिद्धार्थ भलेघरे के मार्गदर्शन में हिस्सा लिया। विश्व कप में भारत की ओर से कुल 16 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिनमें डिंकल का प्रदर्शन सबसे उल्लेखनीय रहा। सीनियर महिला 60 किलोग्राम वर्ग में खेलते हुए डिंकल ने पॉइंट फाइट और लाइट कॉन्टैक्ट दोनों कैटेगरी में अपनी शानदार प्रतिभा दिखाई।

पॉइंट फाइट वर्ग में उन्होंने उज्बेकिस्तान की मजबूत खिलाड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और जर्मनी की खिलाड़ी के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। वहीं लाइट कॉन्टैक्ट वर्ग में उनके बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें कांस्य पदक दिलाया।

उल्लेखनीय है कि यह डिंकल की लगातार दूसरी उज्बेकिस्तान विश्व कप भागीदारी रही। वर्ष 2024 में भी उन्होंने इसी प्रतियोगिता में एक रजत और एक कांस्य पदक जीतकर अपनी निरंतर उत्कृष्टता साबित की थी। अब डिंकल की नजरें आगामी अबू धाबी विश्व चैंपियनशिप पर हैं, जहाँ वे भारत के लिए एक और स्वर्णिम उपलब्धि हासिल करने के लिए पूरी तैयारी में जुटी हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Vadodara

Related Posts

वडोदरा : दशरथ आईटीआई में दीक्षांत समारोह, 598 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान

वडोदरा : दशरथ आईटीआई में दीक्षांत समारोह, 598 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान

वडोदरा के अस्मा झाबुआवाला और अशोक रबारी राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए चयनित

वडोदरा के अस्मा झाबुआवाला और अशोक रबारी राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए चयनित

वडोदरा : इटवाड की महिलाएँ बनीं आत्मनिर्भर: ‘श्री गणेश सखी मंडल’ गोबर से बना रहा है धूपबत्ती और कोड़िया

वडोदरा : इटवाड की महिलाएँ बनीं आत्मनिर्भर: ‘श्री गणेश सखी मंडल’ गोबर से बना रहा है धूपबत्ती और कोड़िया

वडोदरा : बाँस के रेशों से कंक्रीट की क्षमता बढ़ाने पर वडोदरा की इंजीनियर का शोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित

वडोदरा : बाँस के रेशों से कंक्रीट की क्षमता बढ़ाने पर वडोदरा की इंजीनियर का शोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित