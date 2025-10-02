वडोदरा मंडल ने गांधी जयंती पर आयोजित किया स्वच्छता कार्यक्रम

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में 01 से 15 अक्टूबर 2025 तक “स्वच्छता पखवाड़ा – 2025” का आयोजन किया जा रहा है। महात्मा गांधी जयंती (02 अक्टूबर) के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके के नेतृत्व में स्वच्छता, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु विविध कार्यक्रम आयोजित हुए।

वडोदरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक नीरज धमीजा, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन वडोदरा की अध्यक्षा डॉ. कविता भडके, वरिष्ठ अधिकारी, स्काउट एंड गाइड तथा बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी मौजूद रहे। शुरुआत में सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई, जिसके बाद प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। यात्रियों और नागरिकों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में “स्वच्छता ही सेवा – 2025” अभियान के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता भी हुई, जिसके विजेताओं को मंडल रेल प्रबंधक एवं डॉ. कविता भडके ने पुरस्कृत किया।

कार्यक्रम के समापन पर राजू भडके ने सफाई सेवकों और स्काउट एंड गाइड सदस्यों को भोजन परोसकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक नीरज धमीजा और डॉ. कविता भडके ने भी सहयोग किया।

इसके अलावा जेरॉइट, कचरे से आजादी फाउंडेशन, प्लास्टो फ्यूल, कम्पोस्ट जेनरेशन बाय वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट, वडोदरा यार्ड और सीडीएसी – एयर प्रवाह (Zeroite, Kachare Se Azadi Foundation, Plasto Fuel, Compost Generation by Waste Management Plant, Vadodara Yard, CDAC – Air Pravah) जैसे संगठनों ने अपशिष्ट प्रबंधन व स्थिरता पर अपने अभिनव कार्यों का प्रदर्शन किया।

इस आयोजन में रेल कर्मचारियों, गैर-सरकारी संगठनों, स्काउट एंड गाइड और यात्रियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। “स्वच्छता ही सेवा” का संदेश गांधीवादी भावना के साथ प्रभावी रूप से प्रसारित किया गया, जिसने सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक भागीदारी को और मजबूती दी।