वड़ोदरा

वडोदरा जिला खादी ग्रामोद्योग में 2 अक्टूबर से विशेष छूट

गुजरात निर्मित खादी पर 30 प्रतिशत और पड़ोसी राज्यों की खादी पर 20 प्रतिशत तक का डिस्काउंट

वडोदरा जिला खादी ग्रामोद्योग में 2 अक्टूबर से विशेष छूट

गांधी जयंती के अवसर पर वडोदरा जिला खादी ग्रामोद्योग भवन, रावपुरा, वडोदरा की ओर से विशेष छूट योजना की घोषणा की गई है। 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आयोजित इस योजना के तहत गुजरात में निर्मित खादी पर 30 प्रतिशत और पड़ोसी राज्यों से लाई गई खादी पर 20 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

संस्था के प्रबंधक राकेश पटेल ने बताया कि खादी भवन पिछले 75 वर्षों से निरंतर प्रगति कर रहा है और इसके माध्यम से गुजरात के अनेक गाँवों में आर्थिक रूप से कमजोर बुनकरों और कातिनों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

खादी भवन में रिंकल फी, मलमल खादी, कलकत्ता खादी, रंगीन खादी, सूती शर्ट, साड़ियां, ड्रेस, रेशमी साड़ियां, राजकोट पटोला, जामदानी, हैदराबादी रेशमी कपड़े, शर्टिंग, रेडीमेड वस्त्र, गर्म कपड़े, जैकेट, कंबल और शॉल सहित विविध उत्पाद उपलब्ध हैं। साथ ही पॉलीक्लॉथ के कोट-पैंट, शर्ट, शर्टिंग, नए डिजाइनों में चमड़े के जूते-चप्पल, हस्तशिल्प, साबुन, अगरबत्ती और अन्य वस्तुएँ भी प्रदर्शित की गई हैं। आम जनता इन वस्त्रों और उत्पादों का लाभ रोजाना सुबह 10:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक रावपुरा, वडोदरा स्थित शाखा और भूताडिजंपा ग्रामोद्योग केंद्र से उठा सकती है।

