वड़ोदरा

वडोदरा : एसएसजी अस्पताल, वडोदरा के सर्जरी विभाग को आधुनिक लेज़र मशीन भेंट

जीआईपीसीएल की सीएसआर पहल से गरीब मरीजों को मिलेगा निःशुल्क उपचार

एसएसजी अस्पताल, वडोदरा के सर्जरी विभाग को गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल) द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत एक आधुनिक लेज़र मशीन भेंट की गई है। इस अत्याधुनिक उपकरण की मदद से अब कई रोगों का सटीक और परिष्कृत इलाज संभव हो सकेगा।

नई लेज़र तकनीक के जरिए मस्से, बवासीर, फिस्टुला और पिलोनिडल साइनस जैसी बीमारियों का उपचार अत्यंत प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। इसके उपयोग से मरीजों को ऑपरेशन के दौरान कम दर्द, कम रक्तस्राव, शीघ्र आराम और तेजी से स्वास्थ्य लाभ जैसे फायदे मिलेंगे।

यह सुविधा विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए लाभकारी साबित होगी। निजी अस्पतालों में लेज़र सर्जरी की लागत आम तौर पर 70,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक होती है, लेकिन अब एसएसजी अस्पताल में यह उपचार निःशुल्क उपलब्ध होगा। इस पहल से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि वंचित वर्ग को आधुनिक चिकित्सा का लाभ भी सुलभ हो सकेगा।

