वडोदरा : पीएम मोदी के जन्मदिन पर वडोदरा में रक्तदान शिविर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कर्मचारी महासंघ द्वारा सोमवार को वडोदरा शहर और जिले में 14 स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल 1528 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आयोजित शिविर में जिला शिक्षा अधिकारी महेश पांडे, प्रमुख जयप्रकाश सोनी और डॉ. हितेंद्र पटेल ने भी भाग लिया। इस अवसर पर महिला और पुरुष शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में केक काटकर भी शुभकामनाएँ दी गईं।

ये रक्तदान शिविर शहर में 9 और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 स्थानों पर आयोजित हुए। गोरवा, कारेलीबाग, छानी, अजवा रोड, डेयरी चौराहा, जिला पंचायत, कोठी कंपाउंड, बाजार चौराहा, पादरा, वाघोडिया, सावली, कर्जन और दभोई सहित विभिन्न स्थानों पर लोग बढ़-चढ़कर रक्तदान के लिए आगे आए।