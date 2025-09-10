लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा : आनंद विद्या विहार स्कूल में वडोदरा और उसके आसपास के पक्षियों को जानें विषय पर हुआ विशेष वार्ता 

 सोक्लीन यूथ विंग की पहल, विशेषज्ञों ने दी स्थानीय और प्रवासी पक्षियों पर जानकारी

वडोदरा : आनंद विद्या विहार स्कूल में वडोदरा और उसके आसपास के पक्षियों को जानें विषय पर हुआ विशेष वार्ता 

 सोक्लीन यूथ विंग द्वारा आनंद विद्या विहार स्कूल में “वडोदरा और उसके आसपास के पक्षियों को जानें” विषय पर एक विशेष वार्ता का आयोजन किया गया। कक्षा 9 के लगभग 100 छात्रों ने इसमें भाग लिया और शहर व आसपास की स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी प्रजातियों के बारे में रोचक जानकारी प्राप्त की।

सत्र की शुरुआत में डॉ. संगीता पटेल ने सोक्लीन की गतिविधियों और यूथ विंग द्वारा आयोजित पर्यावरण जागरूकता अभियानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वार्ता का उद्देश्य छात्रों को पक्षियों की विविधता और उनके संरक्षण के महत्व से परिचित कराना है।

इसके बाद जैव विविधता विशेषज्ञ, पक्षी-निरीक्षक और वन्यजीव फोटोग्राफर श्रीमती अवि सबावला बनर्जी जैव ने रंगीन प्रस्तुति दी। उन्होंने रूड शेल्डक, कॉर्मोरेंट, रेड-वॉटल्ड लैपविंग, रेड-नेप्ड आइबिस, फ्लेमिंगो, हेरॉन, किंगफिशर, ग्रीन बी-ईटर और कैटल इग्रेट जैसी कई प्रजातियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही उनके आवास, भोजन की आदतों और विशिष्ट विशेषताओं की जानकारी भी साझा की। छात्रों ने कबूतरों की बढ़ती आबादी, नर-मादा पक्षियों की समान पहचान और पक्षियों की अनोखी शारीरिक संरचना जैसे विषयों पर सवाल पूछे।

विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती पूर्णिमा मेनन ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर सोक्लीन की सक्रियता की सराहना की। कार्यक्रम में शिक्षक समन्वयक श्रीमती शैली दवे, श्रीमती नलिनी अय्यर, श्रीमती प्रशस्ति मजमुदार, श्रीमती श्रद्धा शिरसत, तथा सोक्लीन से चैतन्य कुलकर्णी और श्रीमती अंजना महिडा उपस्थित रहे।

