वडोदरा में दुनिया का पहला औद्योगिक फ़िल्टर प्लांट युक्त गणेश विसर्जन कुंड

इंद्रप्रस्थ युवक मंडल गणेश उत्सव समिति ने इस वर्ष भी पर्यावरण अनुकूल गणेश विसर्जन की अनूठी पहल की है। शहर में बनाए गए विशेष कृत्रिम विसर्जन कुंड में पिछले आठ दिनों में शास्त्रीय विधि-विधान से 1555 से अधिक श्रीजी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। श्रद्धालु कुंड की स्वच्छता और सुव्यवस्थित प्रबंधन से विशेष रूप से प्रभावित हुए।

इस बार की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि दुनिया में पहली बार विसर्जन कुंड में औद्योगिक फ़िल्टर प्लांट लगाया गया है। यह प्लांट लगातार पानी को शुद्ध करता है और श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराता है। साथ ही, फूल और पूजा सामग्री को अलग से एकत्र कर कंपोस्टिंग मशीन के जरिए जैविक खाद तैयार की जा रही है। अब तक लगभग 12.8 टन फूल एकत्र किए जा चुके हैं।

समिति सदस्य तरंग शाह ने बताया कि श्रद्धालुओं को केवल 3 फीट तक की मिट्टी की प्रतिमा ही विसर्जन के लिए लाने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा "सिंदूर वृक्ष" भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ बच्चे सेना के जवानों के लिए शुभकामना संदेश लिखकर टांगते हैं, जिन्हें आगे प्रधानमंत्री तक पहुँचाया जाएगा।

"मेरा वडोदरा, स्वच्छ वडोदरा" के संकल्प के साथ पूरे पंडाल में स्वच्छता और अनुशासन पर जोर दिया गया है। पटाखों और डीजे पर रोक लगाई गई है, जिससे शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। अब तक दो लाख से अधिक श्रद्धालु इस विशेष पहल के साक्षी बन चुके हैं और समिति की सराहना कर रहे हैं।