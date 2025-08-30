वडोदरा में "स्कूल सुरक्षा चिंतन बैठक"  का हुआ आयोजन

अहमदाबाद के एक स्कूल में छात्रों के बीच हुई हिंसक घटना और एक छात्र की मृत्यु के बाद वडोदरा शहर और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा "स्कूल सुरक्षा चिंतन बैठक" का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर चिंतन करना था।

आजवा रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल में दोपहर 1 बजे आयोजित बैठक में पुलिस आयुक्त नरसिंहा कोमर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक डॉ. लीना पाटिल और जिला शिक्षा अधिकारी महेश पांडे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अधिकारियों ने स्कूल ट्रस्टियों, प्रधानाचार्यों, प्रशासकों तथा अन्य हितधारकों को छात्रों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

बैठक में स्कूल परिसरों में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, छात्रों की समय-समय पर काउंसलिंग, प्रवेश और निकास द्वारों पर कड़ी निगरानी, बस और रिक्शा चालकों का सत्यापन तथा छात्रों के बीच संवाद को बढ़ावा देकर विवादों को शुरुआती स्तर पर ही सुलझाने जैसे उपायों पर बल दिया गया।

इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों के ट्रस्टी, प्रधानाचार्य, बस/रिक्शा चालक, सिक्युरिटी एजेंसियों के प्रतिनिधि और स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। अधिकारियों ने सभी हितधारकों से मिलकर सुरक्षित, अनुशासित और संवेदनशील शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया।