लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
वड़ोदरा

वडोदरा :  पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस और भावनगर के बीच चलाएगी स्‍पेशल ट्रेन

बुकिंग 24 अगस्‍त, 2025 से पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी 

On
वडोदरा :  पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस और भावनगर के बीच चलाएगी स्‍पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा त्योहारी सीज़न के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस और भावनगर के बीच विशेष किराए पर एक स्‍पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है।  ट्रेन संख्या 09209/09210 बांद्रा टर्मिनस - भावनगर स्पेशल (2 फेरे) तथा ट्रेन संख्या 09209 बांद्रा टर्मिनस - भावनगर स्पेशल शनिवार, 30 अगस्त, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 13:50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04:30 बजे भावनगर पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09210 भावनगर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 को भावनगर से 20:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, विरमगाम, सुरेंद्रनगर गेट, बोटाद, धोला, सोनगढ़, सिहोर गुजरात और भावनगर परा स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास और द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे।

ट्रेन संख्या 09209 एवं 09210 की बुकिंग 24 अगस्‍त, 2025 से पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Vadodara

Related Posts

वडोदरा से लापता भाई-बहन चंबल में मिले, पारिवारिक तनाव से घर छोड़ गए थे

वडोदरा से लापता भाई-बहन चंबल में मिले, पारिवारिक तनाव से घर छोड़ गए थे

वडोदरा : 79वें स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में विशेष सम्मान

वडोदरा : 79वें स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में विशेष सम्मान

वडोदरा ज़िले में ‘हर घर तिरंगा अभियान-2025’ के तहत गूँजी स्वच्छता की शपथ

वडोदरा ज़िले में ‘हर घर तिरंगा अभियान-2025’ के तहत गूँजी स्वच्छता की शपथ

वडोदरा अंचल में शुल्क विनियमन को लेकर अहम बैठक

वडोदरा अंचल में शुल्क विनियमन को लेकर अहम बैठक