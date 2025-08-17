लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा : 79वें स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में विशेष सम्मान

पद्मश्री रतन कुमार परिमू को कलेक्टर अनिल धमेलिया ने किया सम्मानित

वडोदरा : 79वें स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में विशेष सम्मान

79वें स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह के दौरान सावली में एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर श्री अनिल धमेलिया ने प्रसिद्ध हस्तियों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर उन्होंने वडोदरा के कला जगत में गौरव लाने वाले प्रसिद्ध कलाकार, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के प्रोफेसर और पद्मश्री से सम्मानित रतन कुमार परिमू को सम्मान पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इसके अलावा, स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र मनहरलाल पी. शाह को भी शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।

