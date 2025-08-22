लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा : प्रग्नेश गढ़वी–धवल चौधरी की जोड़ी ने राजस्व बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता

फाइनल में रविन्द्रसिंह राउलजी–करणसिंह अंटालिया को सीधे सेटों में हराया

राष्ट्रीय खेल दिवस (29 से 31 अगस्त) से पहले वडोदरा राजस्व कर्मचारी मंडल द्वारा वाघोडिया रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में युगल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कलेक्टर कार्यालय, प्रांतीय कार्यालय और मामलतदार कार्यालय सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत राजस्व अधिकारियों की कुल 20 टीमों ने भाग लिया।

फाइनल मुकाबले में कलेक्टर के निजी सहायक प्रग्नेश गढ़वी और अतिरिक्त सचिव शाखा के लिपिक धवल चौधरी की जोड़ी ने आरटीएस के डिप्टी मामलतदार रविन्द्रसिंह राउलजी और करणसिंह अंटालिया की जोड़ी को सीधे सेटों में 21-13 और 21-19 से हराकर खिताब अपने नाम किया।

विजेता जोड़ी को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, जबकि उपविजेता जोड़ी को रजत पदक से सम्मानित किया गया। वहीं हिमांशु परमार–कौशिक सुवागिया और जिग्नेश परमार–विकास पटेल की जोड़ियों को कांस्य पदक से नवाज़ा गया।

Tags: Vadodara

