वडोदरा : एस्पिरेशनल जिला कार्यक्रम में वडोदरा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2018 में शुरू किए गए नीति आयोग के महत्वाकांक्षी एस्पिरेशनल (आकांक्षी) जिला कार्यक्रम के तहत वडोदरा जिले ने जून 2025 की राज्य स्तरीय रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। समावेशी विकास के संकल्प के साथ इस कार्यक्रम में वडोदरा ने अधिकतम संकेतकों में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त कर राज्य के शीर्ष पांच जिलों में जगह बनाई है।

49 संकेतकों पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार, वडोदरा ने स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में मई 2025 में तीसरा स्थान और जून में पहला स्थान प्राप्त किया। शिक्षा क्षेत्र में जिले ने लगातार मई और जून दोनों महीनों में तीसरा स्थान बरकरार रखा, जबकि वित्तीय समावेशन में मई में चौथा और जून में तीसरा स्थान हासिल किया। कौशल विकास में वडोदरा चौथे स्थान पर रहा।

रिपोर्ट के अनुसार, वडोदरा जिले ने स्वास्थ्य के 11, शिक्षा के 8, कृषि के 15, बुनियादी ढांचे के 6 और कौशल विकास के 6 संकेतकों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। सभी संकेतकों में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक परिणाम प्राप्त हुए, जिससे जिले ने राज्य के 25 प्रतिशत सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त जिलों में अपनी जगह सुनिश्चित की।

एस्पिरेशनल (आकांक्षी) जिला कार्यक्रम का उद्देश्य जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा, सहयोग और केंद्रीकरण की भावना को बढ़ावा देना है। इस पहल ने वडोदरा सहित राज्य के अन्य जिलों को तेजी से विकास की दिशा में अग्रसर किया है और पूरे देश में सहकारी संघवाद की मिसाल कायम की है।