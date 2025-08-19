वडोदरा : वज़न घटाने और स्वस्थ जीवनशैली के लिए बाजरा बना कारगर विकल्प

बाजरा, जो भारत का एक पारंपरिक और पौष्टिक अनाज है, आज आधुनिक जीवनशैली में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के आहार का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। पोषक तत्वों से भरपूर बाजरा न सिर्फ़ स्वादिष्ट है बल्कि वज़न घटाने में भी बेहद सहायक है।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के नेतृत्व में चलाए जा रहे ‘मोटापा मुक्त अभियान’ में बाजरे का विशेष महत्व है। यह अभियान मोटापे जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए लोगों को प्राकृतिक और पौष्टिक विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

फाइबर से भरपूर बाजरा खाने के बाद पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और जंक फूड से बचाव होता है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे रक्त शर्करा स्थिर रहती है और अतिरिक्त चर्बी जमा नहीं होती। यह मांसपेशियों को मज़बूत बनाता है और मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है, जिससे कैलोरी अधिक बर्न होती हैं।

बाजरे में मौजूद ज़रूरी पोषक तत्व मैग्नीशियम जो मेटाबॉलिज़्म को सक्रिय रखता है और रक्त शर्करा नियंत्रित करता है। आयरन जो हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ाकर शरीर को ऊर्जावान रखता है। विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स जो वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को तेज़ करता है। ज़िंक, फ़ॉस्फ़ोरस और पोटैशियम जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाते हैं और शरीर की कार्यप्रणालियों को संतुलित रखते हैं।

गुजरात में बाजरे की रोटी बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बाजरे की खिचड़ी, ढोकला, उपमा और दलिया भी बनाए जा सकते हैं। यदि इसे नियमित आहार का हिस्सा बनाया जाए और साथ ही व्यायाम को जीवनशैली में शामिल किया जाए, तो मोटापा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बाजरा केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आहार है जो शरीर को भीतर से स्वस्थ, संतुलित और ऊर्जावान बनाए रखता है।