वड़ोदरा

वडोदरा में प्राथमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न

सीआरसी समन्वयकों को भौतिक सुविधाओं, शिक्षण सुधार और छात्र कल्याण पर मिला मार्गदर्शन

जिला प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीआरसी समन्वयकों की विचार मंच एवं समीक्षा बैठक सोमवार को जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी महेशभाई पांडे की अध्यक्षता में आयोजित हुई। समग्र शिक्षा वडोदरा के तहत जिले के आठ तालुकों से कुल 86 सीआरसी समन्वयक बैठक में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला परियोजना अभियंता जिग्नेशभाई पटेल को पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया।

बैठक में विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं के सर्वेक्षण, परिसर की देखभाल, पानी की टंकियों की सफाई, स्वच्छता प्रबंधन, मध्याह्न भोजन कक्ष के रखरखाव और जीर्ण-शीर्ण कमरों की मरम्मत जैसे मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया गया। जिला परियोजना अभियंता ने सीआरसी, प्रधानाध्यापकों और टीआरपी की भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए जिला समिति को विद्यालयों की प्राथमिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

जिला परियोजना समन्वयक ने ऑनलाइन टू-डायरी पालन, विद्यालय भ्रमण लक्ष्य पूर्ति, विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण, पीएम श्री विद्यालयों के अनुदान का सही उपयोग और लेखा-जोखा बनाए रखने पर निर्देश दिए। मनीषाबेन वाघेर ने लैंगिक शिक्षा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, सेनेटरी नैपकिन उपयोग और विद्यालय स्वच्छता पर जानकारी दी।

लेखा अधिकारी पूर्वीबेन त्रिवेदी ने पीएफएमएस के माध्यम से समय पर भुगतान और परिपत्रानुसार कार्यक्रम आयोजन पर जोर दिया। चिरागभाई मिस्त्री ने ज्ञानकुंज, कंप्यूटर लैब, इंटरनेट सुविधाओं और विद्यार्थी उपस्थिति सुधार पर मार्गदर्शन दिया। दीपिकाबेन दलाल ने विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन शिविर, नि:शुल्क बस पास योजना और चिन्हित बच्चों की विशेष देखभाल की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में गुणोत्सव की आगामी योजना, एफएलएन 2026 की वार्षिक कार्ययोजना, उत्कृष्ट विद्यालय के मानदंडों के अनुरूप कार्य और शिक्षा में नवीन प्रयोगों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने सभी को बाल-केंद्रित शिक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने और वडोदरा को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का आह्वान किया। बैठक का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

Tags: Vadodara

