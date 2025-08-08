वडोदरा : नंदेसरी जीआईडीसी में ‘सुरक्षा बंधन’ संगोष्ठी, 250 से अधिक प्रतिभागियों को मिला औद्योगिक सुरक्षा का प्रशिक्षण

नंदेसरी औद्योगिक संघ हॉल में “सुरक्षा बंधन” शीर्षक से औद्योगिक सुरक्षा संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों और नियोक्ताओं में सुरक्षा व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों में सुधार लाना था।

संगोष्ठी में पी.एम. शाह, निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, गुजरात राज्य, अहमदाबाद, और डी.के. वसावा, संयुक्त निदेशक, वडोदरा, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके साथ ही एच.पी. परमार और एम.आई. वोहरा, उप निदेशक, एवं उनकी टीम भी मौजूद रही। नंदेसरी औद्योगिक संघ के अध्यक्ष बाबूभाई पटेल और अन्य प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

कार्यक्रम में कुंदन सिंह ने सामग्री प्रबंधन (यांत्रिक व रासायनिक) और ऊँचाई पर कार्य जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक सुरक्षा विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। उदाहरणों और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने श्रमिकों और उद्योगपतियों को सुरक्षा संबंधी व्यवहारिक व तकनीकी जानकारियां प्रदान कीं।

इस संगोष्ठी में वडोदरा तालुका और जिले की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें श्रमिक, प्रबंधन प्रतिनिधि और उद्योग मालिक शामिल थे। सत्र के दौरान “हर घर तिरंगा” अभियान की जानकारी भी दी गई और प्रतिभागियों से देशभक्ति जागृत करने के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी का अनुरोध किया गया।

संगोष्ठी का समापन इस आशा के साथ हुआ कि आने वाले समय में और अधिक औद्योगिक इकाइयाँ सुरक्षा जागरूकता और मानक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाएंगी, जिससे कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी और श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित होगा।