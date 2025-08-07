लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा में आधार पर्यवेक्षकों और ऑपरेटरों के लिए एक दिवसीय मास्टर प्रशिक्षण संपन्न

यूआईडीएआई की नई नीतियों, यूसी सॉफ्टवेयर और नागरिक-केंद्रित सेवा दृष्टिकोण पर दिया गया विशेष मार्गदर्शन

वडोदरा में आधार पर्यवेक्षकों और ऑपरेटरों के लिए एक दिवसीय मास्टर प्रशिक्षण संपन्न

वडोदरा के धारासभा हॉल में बुधवार को राज्यभर के आधार पर्यवेक्षकों और ऑपरेटरों के लिए एक दिवसीय मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई और यूआईडीएआई राज्य कार्यालय, अहमदाबाद द्वारा गुजरात सरकार के रजिस्ट्रार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण सत्र में राज्य के विभिन्न जिलों से आए आधार नामांकन से जुड़े कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उन्हें यूनिवर्सल क्लाइंट (यूसी) सॉफ्टवेयर के उपयोग, नामांकन एवं अद्यतन प्रक्रिया, नई नीतियों, प्रक्रियाओं और आवश्यक दस्तावेजों की अद्यतन सूची के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

यूआईडीएआई द्वारा विकसित यूसी सॉफ्टवेयर की विशेषताओं जैसे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, चेहरे से प्रमाणीकरण जैसी नई सेवाओं पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। साथ ही, प्रशिक्षण में शामिल कर्मचारियों को व्यवहार-कुशलता, व्यावसायिकता और नागरिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने पर 
भी बल दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान यूआईडीएआई राज्य कार्यालय, अहमदाबाद के अधिकारियों ने उपस्थित पर्यवेक्षकों और ऑपरेटरों के साथ संवाद कर उनके कार्य संबंधित प्रश्नों व समस्याओं को भी सुना और समाधान सुझाए। अधिकारियों ने कर्मचारियों से यूसी सॉफ्टवेयर का दक्षता के साथ उपयोग कर आधार नामांकन प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने का आह्वान किया।

