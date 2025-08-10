लोकतेज WhatsApp channel
वडोदरा ज़िले में ‘हर घर तिरंगा अभियान-2025’ के तहत गूँजी स्वच्छता की शपथ

‘आज़ादी का उत्सव, स्वच्छता का संगम’ थीम पर ग्राम पंचायतों और स्कूलों में हुआ जागरूकता कार्यक्रम

वडोदरा ज़िले में ‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता; आज़ादी का उत्सव, स्वच्छता का संगम’ थीम के तहत हर घर तिरंगा अभियान-2025 उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ज़िले की विभिन्न ग्राम पंचायतों और स्कूलों में स्वच्छता शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों में ग्रामीणों, छात्रों, शिक्षकों, सरपंचों और पंच सदस्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने स्वच्छता बनाए रखने, खुले में शौच न करने, कचरे के उचित निपटान और पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्प लिया।

अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना और स्वतंत्रता सप्ताह को गौरव और स्वच्छता के साथ मनाना है। ज़िला कलेक्टर के मार्गदर्शन और संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में यह अभियान पूरे ज़िले में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

