लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
वड़ोदरा

वडोदरा : पर्यावरण-अनुकूल इंदिरानगर कोयली प्राथमिक विद्यालय को 'सक्षम शाला' पुरस्कार

स्वच्छता, हरियाली और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले विद्यालय को जिला व राज्य स्तर पर मिला सम्मान

On
वडोदरा : पर्यावरण-अनुकूल इंदिरानगर कोयली प्राथमिक विद्यालय को 'सक्षम शाला' पुरस्कार

वडोदरा स्थित पर्यावरण-अनुकूल इंदिरानगर कोयली राजकीय प्राथमिक विद्यालय को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए तालुका स्तर पर 'सक्षम शाला' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिला कलेक्टर और जिला विकास अधिकारी ने विद्यालय को स्वच्छता, हरियाली, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन जैसे मानकों पर शानदार प्रदर्शन के लिए यह सम्मान प्रदान किया।

1985 में स्थापित इस विद्यालय में कक्षा 8 तक 329 छात्र अध्ययनरत हैं, जिनमें से अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। प्रधानाचार्य राकेश पटेल ने 2014 में विद्यालय की कमान संभाली और इसे बच्चों तथा प्रकृति के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।

विद्यालय शिक्षा के साथ-साथ छात्रों को सतत जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण का पाठ भी पढ़ाता है। यहाँ "एक बच्चा, एक पौधा" जैसी पहल लागू की गई है, जिसके तहत छात्रों को जन्मदिन पर पौधे भेंट किए जाते हैं। स्कूल परिसर में वर्मीकंपोस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली, 3.5 केवी का सोलर पैनल, जैविक खेती और प्लास्टिक मुक्त वातावरण जैसी सुविधाएँ मौजूद हैं। साथ ही स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय और आरओ आधारित स्वच्छ पेयजल प्रणाली भी छात्रों को उपलब्ध है। यहाँ ड्रॉपआउट दर शून्य है और निजी स्कूलों के बच्चे भी प्रवेश ले रहे हैं।

विद्यालय स्वच्छता के प्रति भी विशेष संवेदनशील है। जन्मदिन पर छात्र उपहार स्वरूप साबुन लाते हैं ताकि व्यक्तिगत स्वच्छता की आदत डाली जा सके। 'राम हाट' नामक व्यवस्था के तहत छात्र स्टेशनरी खरीद सकते हैं, वहीं 'खोया पाया' स्टैंड भी लगाया गया है। साथ ही छात्रों ने पक्षियों और जानवरों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था कर करुणा का संदेश दिया है।

राज्य स्तर पर भी विद्यालय को "समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय" द्वारा जलवायु परिवर्तन गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया है। एचसीएल फाउंडेशन और सीईई के "जनरेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन (जेनकैन)" कार्यक्रम में शामिल होकर छात्रों ने अपने कार्बन फुटप्रिंट को घटाने की कार्य योजना बनाई। यह विद्यालय न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है बल्कि पर्यावरण जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी का भी पाठ पढ़ाकर सरकारी स्कूलों में एक आदर्श मिसाल कायम कर रहा है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Vadodara

Related Posts

वडोदरा : अब सीआरएस पोर्टल पर अनिवार्य होगा जन्म-मृत्यु पंजीकरण

वडोदरा : अब सीआरएस पोर्टल पर अनिवार्य होगा जन्म-मृत्यु पंजीकरण

वडोदरा में किफायती आवास परियोजनाओं में 12 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश

वडोदरा में किफायती आवास परियोजनाओं में 12 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश

वडोदरा : वज़न घटाने और स्वस्थ जीवनशैली के लिए बाजरा बना कारगर विकल्प

वडोदरा : वज़न घटाने और स्वस्थ जीवनशैली के लिए बाजरा बना कारगर विकल्प

वडोदरा :  पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस और भावनगर के बीच चलाएगी स्‍पेशल ट्रेन

वडोदरा :  पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस और भावनगर के बीच चलाएगी स्‍पेशल ट्रेन