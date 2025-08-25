वडोदरा : अब सीआरएस पोर्टल पर अनिवार्य होगा जन्म-मृत्यु पंजीकरण

गुजरात राज्य में अब जन्म और मृत्यु का पंजीकरण नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस पोर्टल) पर अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत आवेदक जन्म या मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वयं पोर्टल से प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेगा। इससे प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समय और श्रम दोनों की बचत होगी।

गुजरात सरकार ने 31 मई 2025 से राज्यभर में सीआरएस पोर्टल का क्रियान्वयन शुरू किया है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी अस्पतालों में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण ऑनलाइन किया जाएगा। अस्पताल द्वारा जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ बच्चे का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र भी सीधे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

इस पोर्टल की विशेषता यह है कि पंजीकरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित होगी। आवेदक अपने मोबाइल से दर्ज जानकारी की जांच कर सकेगा और यदि कोई गलती हो तो उसे 24 घंटे के भीतर सुधारने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

वडोदरा जिले में इस नई व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला अधिकारियों और कर्मचारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से तैयार किया गया। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला रजिस्ट्रार (जे.एम.) और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीनाक्षी चौहान के मार्गदर्शन में हुआ।

इसमें जिले के सभी तालुका विकास अधिकारी, सांख्यिकी सहायक, तालुका स्तरीय स्वास्थ्य अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारी, नगर पालिका के रजिस्ट्रार, डेटा एंट्री ऑपरेटर और निजी अस्पतालों के जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्य से जुड़े कर्मचारी शामिल हुए।