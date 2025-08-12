वडोदरा ज़िले में ‘आज़ादी का श्रमदान’ के तहत गाँव-गाँव में स्वच्छता अभियान

वडोदरा ज़िले में ‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता’ कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्रता महोत्सव को स्वच्छता के संग मनाने के लिए व्यापक स्तर पर ‘आज़ादी का श्रमदान’ अभियान चलाया गया। इसके तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में सामुदायिक सफाई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

अभियान के दौरान गाँव की गलियों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों के आसपास और स्कूल परिसरों में सफाई कार्य किया गया। प्लास्टिक कचरा एकत्रित करने की विशेष व्यवस्था भी की गई। इसमें ग्राम पंचायत सदस्यों, स्वच्छता मित्रों और स्थानीय निवासियों ने मिलकर योगदान दिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य केवल स्वतंत्रता दिवस मनाना नहीं, बल्कि स्वच्छता के महत्व के प्रति जनजागरूकता फैलाना और सामूहिक प्रयास से गाँवों को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश देना रहा। ग्रामीणों के उत्साह और सहयोग ने इस पहल को सफल और प्रेरणादायक बना दिया।