लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
वड़ोदरा

वडोदरा : दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षु भर्ती मेला आयोजित

वडोदरा के तरसाली आईटीआई में 11 कंपनियों ने 150 से अधिक पदों के लिए किए साक्षात्कार, 100 से अधिक अभ्यर्थियों ने लिया भाग

On
वडोदरा : दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षु भर्ती मेला आयोजित

रोजगार कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग महिला करियर केंद्र के सहयोग से तरसाली स्थित दिव्यांग आईटीआई में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षु भर्ती मेला आयोजित किया गया। मेले में नियोक्ताओं ने मानव संसाधन, रखरखाव, स्टोर, गुणवत्ता, प्रशिक्षु, उत्पादन, कंप्यूटर ऑपरेटर, पैकर, शॉर्टर और हेल्पर जैसे 150 से अधिक पदों के लिए साक्षात्कार किए। इस अवसर पर वडोदरा जिला कलेक्टर डॉ. अनिल धामेलिया, सहायक निदेशक (रोजगार) अल्पेश चौहान, नोडल आईटीआई प्राचार्य ए.आर. शास्त्री, दिव्यांग आईटीआई के प्राचार्य तेजश दर्जी, एनसीएसडीए तथा जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे और अभ्यर्थियों एवं नियोक्ताओं का उत्साहवर्धन किया।

भर्ती मेले में 100 से अधिक महिला और पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वडोदरा और आसपास के क्षेत्रों से आई 11 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने 40 प्रतिशत या उससे अधिक दृष्टिबाधित, ऑर्थो लोकोमोटर विकलांगता, श्रवण बाधित, भाषण बाधित, बौनापन और ऑटिज्म से ग्रसित उम्मीदवारों के साथ साक्षात्कार कर प्रारंभिक चयन किया।

इस अवसर पर अभ्यर्थियों को सरकार की स्वरोजगार ऋण सहायता योजनाओं, औद्योगिक उद्यमिता तथा रोजगारोन्मुखी मुफ्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के बारे में भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। भर्ती मेले में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के वे अभ्यर्थी शामिल हुए, जो स्वतंत्र रूप से कार्यस्थल पर आ-जा सकते हैं और अपने हाथों से कार्य कर सकते हैं। इस आयोजन ने दिव्यांगजन के आत्मनिर्भरता और मुख्यधारा में सम्मिलित होने के संकल्प को और अधिक मजबूती दी।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Vadodara

Related Posts

वडोदरा में योग मुद्रा वाले गणेश जी और केसुड़ा पत्तों की मूर्ति बने आकर्षण का केंद्र

वडोदरा में योग मुद्रा वाले गणेश जी और केसुड़ा पत्तों की मूर्ति बने आकर्षण का केंद्र

वडोदरा : राष्ट्रीय खेल दिवस पर वडोदरा में भव्य आयोजन

वडोदरा : राष्ट्रीय खेल दिवस पर वडोदरा में भव्य आयोजन

वडोदरा : तरसाली की सखी मंडल ने दी अनूठी मिसाल: जैविक गणेश प्रतिमाओं से पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता

वडोदरा : तरसाली की सखी मंडल ने दी अनूठी मिसाल: जैविक गणेश प्रतिमाओं से पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता

वडोदरा : श्राद्ध पक्ष से पहले चाणोद घाटों की सफाई तेज़

वडोदरा : श्राद्ध पक्ष से पहले चाणोद घाटों की सफाई तेज़