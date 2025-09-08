लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा : श्राद्ध पक्ष से पहले चाणोद घाटों की सफाई तेज़

नर्मदा–ओरसांग नदियों का जलस्तर घटा, मल्हार राव घाट पर पानी कम होने के बाद प्रशासन सक्रिय

श्राद्ध पक्ष के मद्देनज़र चाणोद के ऐतिहासिक घाटों की गहन सफाई का कार्य तेज़ी से चल रहा है। नर्मदा और ओरसांग नदियों के साथ माही, विश्वामित्री और ढाढर नदियों का जलस्तर कम होने लगा है। विशेषकर मल्हार राव घाट की सीढ़ियों से पानी धीरे-धीरे पीछे हट रहा है, जिससे घाटों पर सफाई अभियान संभव हो पाया है।

सोमवार को बारिश थमने के बाद जलस्तर घटा और हालात सामान्य होते गए। तालुका मुख्यालय में सुबह हल्की बारिश हुई थी, लेकिन दोपहर तक जलभराव कम हो गया। सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए परिवार अब अपने घर लौटने लगे हैं।

श्राद्ध पक्ष को देखते हुए पवित्र यात्रा धाम बोर्ड ने मल्हार राव घाट, चक्र तीर्थ सहित प्रमुख घाटों और आसपास के क्षेत्रों की सफाई कराई है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक अनुष्ठानों की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी घाटों को तैयार किया जा रहा है।

