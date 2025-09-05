वडोदरा में गणेशोत्सव पर पर्यावरण का संदेश

इस वर्ष वडोदरा शहर में गणेशोत्सव पर्यावरण संरक्षण की थीम के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न मंडलों ने अपने पंडालों को ऐसी थीमों से सजाया है जो भक्तों को न केवल आध्यात्मिक आनंद दे रही हैं बल्कि पर्यावरण बचाने का संदेश भी पहुँचा रही हैं।

कारीगरों ने इस बार मूर्तियाँ अखबार, नारियल के कचरे, पत्तियों और अन्य पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों से तैयार की हैं। करेलीबाग स्थित स्काई हार्मनी रेजीडेंसी ने बांस और कागज़ से इच्छापूर्ति गणेश की मूर्ति बनाई, जिसका उद्देश्य पेड़-पौधों और पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाना है।

आयोजकों ने पंडालों के भीतर तख्तियाँ लगाकर भी भक्तों तक यह संदेश पहुँचाया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और धरती की रक्षा में भी निहित है। भक्तजन इन रचनात्मक थीमों की सराहना कर रहे हैं और इसे समाज के लिए प्रेरणादायी पहल मान रहे हैं।