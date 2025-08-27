लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा–मऊ स्पेशल ट्रेन के फेरे दिसंबर तक बढ़े

यात्रियों की मांग पर पश्चिम रेलवे का निर्णय, 28 अगस्त से शुरू होगी बुकिंग

पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए वडोदरा–मऊ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। रेलवे द्वारा यह ट्रेन पहले केवल 29 और 30 सितंबर 2025 तक ही अधिसूचित थी, लेकिन अब इसके फेरों को तीन महीने और बढ़ा दिया गया है।

इसके अनुसार ट्रेन संख्या 09195 वडोदरा–मऊ स्पेशल अब 29 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09196 मऊ–वडोदरा स्पेशल को भी 30 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

विस्तारित फेरों के लिए बुकिंग 28 अगस्त 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन का ठहराव, समय और संरचना पहले जैसी ही रहेगी। यात्री विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.enquiry.indianrail.gov.in) पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

Tags: Vadodara

