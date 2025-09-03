लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर सजे गणेश पंडाल बने भक्तों के आकर्षण का केंद्र

देशभक्ति, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता के संदेश के साथ गणेशोत्सव का अनूठा रंग

इस वर्ष वडोदरा शहर का गणेशोत्सव धार्मिक आस्था के साथ-साथ राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों का भी प्रतीक बन गया है। खास तौर पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर सजे गणेश पंडाल भक्तों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। यह थीम भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किए गए सफल सैन्य अभियान की याद दिलाती है।

अजवा रोड स्थित पार्थ रेजीडेंसी युवक मंडल ने अपने पंडाल को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर जीवंत दृश्यों के साथ सजाया है। मिट्टी की गणेश प्रतिमा की स्थापना कर मंडल ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। देशभक्ति और स्थिरता की भावना जगाने वाले इस पंडाल की खूब सराहना हो रही है।

शहर के पानीगेट क्षेत्र में शीतलामाता युवक मंडल ने भी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की तर्ज पर पंडाल का आयोजन किया है। यह पंडाल खासतौर से बच्चों में लोकप्रिय हो रहा है। मंडल हर साल बच्चों को ध्यान में रखकर थीम और डिज़ाइन तैयार करता है, और इस बार देशभक्ति की भावना को केंद्र में रखकर विशेष आकर्षण पैदा किया गया है।

इन थीम-आधारित पंडालों ने यह साबित किया है कि गणेशोत्सव अब केवल धार्मिक उत्सव नहीं रहा, बल्कि यह समाज के समसामयिक मुद्दों, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक परंपरा का संतुलित मंच बनकर उभर रहा है।

