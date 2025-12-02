वडोदरा : सरदार@150: नेशनल पदयात्रा के सातवें दिन साधली गांव में सरदार गाथा सभा

सरदार@150: नेशनल पदयात्रा के सातवें दिन वडोदरा जिले के साधली गांव में सरदार गाथा सभा का आयोजन किया गया। सभा में धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए कैबिनेट मंत्री जीतूभाई वाघानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश, सरदार पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में अग्रसर है।

मंत्री वाघानी ने कहा, "करमसद से केवडिया तक नेशनल पदयात्रा का नेक विचार सिर्फ वही लोग रख सकते हैं जिन्होंने सरदार को सही मायने में अपनाया है।" उन्होंने युवाओं तथा उपस्थित नागरिकों से सरदार पटेल के बताए मार्ग पर चलने और देशहित को सर्वोपरि रखने की अपील की।

अपने संबोधन में वाघानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरदार पटेल के आदर्शों का सच्चा अनुयायी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की सेवा के लिए पूर्ण समर्पित हैं और देशहित में हर चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। वाघानी ने आगे कहा कि भारत किसी भी दुश्मन देश का मुकाबला करने में सक्षम और ताकतवर है। उन्होंने पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर बल दिया।

सोमनाथ मंदिर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसका जीर्णोद्धार सरदार पटेल की दूरदृष्टि का परिणाम था और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में इसके गौरव तथा देश की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं। सभा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और सरदार पटेल के जीवन-मूल्यों से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया।